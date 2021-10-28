СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв газа, прогремевший на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах, произошел из-за умышленных действий владельца квартиры. В отношении мужчины заведено дело об убийстве, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, 70-летний хозяин квартиры, где был зафиксирован эпицентр взрыва, проживал там один и состоял на учете нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от газоснабжения, в результате чего на газопровод, подходящий к плите, была установлена металлическая заглушка.

25 октября в квартире произошел взрыв газа. Были разрушены несколько квартир. Пострадали пять человек, в числе которых двое детей, а также сам хозяин квартиры. Позже 22-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

После осмотра места происшествия и проведения экспертиз следователи пришли к выводу, что причиной взрыва стали умышленный действия хозяина квартиры. В отношении мужчины возбудили дело по статье 105 УК РФ - убийство, совершенное общеопасным способом. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.