В Петербурге начали действовать бессрочные ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге с 1 ноября действуют ограничения из-за коронавируса. Отныне на все спортивные или конгрессные мероприятия можно приходить лишь с антиковидным пакетом документов.

К таким документам в Северной столице относят QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Принимаются также медотводы, но только со свежими ПЦР-тестами. Граждане старше 60 лет могут предъявить справку о вакцинации или перенесенной болезни из поликлиники. Справки о вакцинации принимаются и у иностранных граждан. Эти документы можно предъявлять только вместе с удостоверением личности.

Стоит отметить, что эти ограничения в городе не особо заметны. С 30 октября главной темой для обсуждения в Петербурге стали закрытые кафе и непродовольственные магазины. Но эти ограничения Смольный намерен убрать уже к 8 ноября. А ограничения со спортивными соревнованиями вводятся бессрочно, снимать их будут только после улучшения ситуации с COVID-19.

К 15 ноября список постоянных ограничений расширится, антиковидные документы начнут требовать при посещении всех культурных учреждений. А с 1 декабря предъявлять код или справку потребуется при каждом посещении кафе или непродовольственного магазина.