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В Сеть попали новейшие изображения Samsung Galaxy S22

Текст:   Виктория Чернышева
01.11.2021,  
20:14
Фото: nl.letsgodigital.org Фото: nl.letsgodigital.org
Фото: nl.letsgodigital.org

На портале Letsgodigital появились изображения флагмана Samsung Galaxy S22. Внешний вид смартфона передал итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли, который использовал информацию, полученную от бывшего сотрудника Samsung.

На детализированных рендерах видны главные особенности Galaxy S22 - минимальные симметричные рамки, выступающий блок камер, закругленные углы. По словам источника, старшая модель, Samsung Galaxy S22+, будет выглядеть так же, за исключением большего размера.

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По данным Letsgodigital, топовая модель Galaxy S22 Ultra будет больше походить Galaxy Note: она получит, в том числе, поддержку S Pen.

Презентация новых гаджетов ожидается в начале 2022 года. Известно, что смартфоны серии Galaxy S22 получат однокристальные процессоры Snapdragon 898 и Exynos 2200.

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