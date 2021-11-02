Японцы пофантазировали, каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado

После выхода Toyota Land Cruiser 300 и пикапа Tundra нового поколения следующей самой ожидаемой моделью является Land Cruiser Prado, текущая генерация которого держится на конвейере уже 12 лет. Чем дальше, тем большим количеством слухов обрастает внедорожник.

Свежей порцией поделилось японское издание Response, заодно представив то, как мог бы выглядеть внедорожник.

Однако, старая "шкура", как мы знаем на примере Land Cruiser 300, совсем не означает, что под ней скрывается старая начинка. Так, вопреки прежней информации, журналисты Response не исключают, что новый Prado базируется на модернизированной раме с применением модульных принципов архитектуры TNGA.

Внедорожник может получить бензиновый V6 мощностью около 250 л.с. и 400-сильную гибридную силовую установку во главе с бензиновой "четвёркой" 2.4 литра (по другим данным, это мотор 2.5 литра). О последней слухи ходят давно, но она вряд ли появится на момент премьеры, тем более, если она, как пишет журнал, запланирована на лето-осень 2022 года. В пику коллегам в прошлый раз высказалось издание Best Car, объяснив, почему следующий год - не лучшее время для выхода нового LC Prado.