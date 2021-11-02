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На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело

Новости
    02.11.2021, 12:36
Текст:   Олег Усков

35-летняя американская актриса Эмбер Херд, бывшая супруга Джонни Деппа и экс-возлюбленная Илона Маска, вновь в гуще событий.

Фото: youtube.com/ Saturday Night Live
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Как передает Daily Mail, на повестке вновь старая история - 2015 года. Тогда Депп и Херд контрабандой привезли в Австралию двух своих йоркширских терьеров - не уведомив власти. И, нарушив законодательство страны, не оставили животных на десятидневном карантине.

Ситуация заново всплыла после откровений бывшего агента Деппа Кевина Мёрфи на слушаниях по делу о клевете в лондонском суде. Напомним: в прошлый раз Херд отделалась штрафом (7650 долларов США) и публичными извинениями, заявив, что просто не выспалась и забыла оформить необходимые документы. Менеджер же утверждает, что актриса нарушила закон сознательно, более того - солгала под присягой и принудила лгать мужа. Соответственно, теперь Херд находится под следствием по делу о лжесвидетельстве.

Расследованием занимаются местные власти при поддержке ФБР.

Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
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Издание указывает, что в Австралии к такого рода ситуациям "биобезопасности" отношение крайне строгое - за незадекларированный ввоз животных на территорию страны грозит тюремный срок до четырнадцати лет, причем саму "провинившуюся" живность могут усыпить.

Ранее сообщалось, что партнер Херд по "Аквамену" Джейсон Момоа заразился на съемках сиквела копронавирусом и дорогостоящие творческие процессы пришлось приостановить. 

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