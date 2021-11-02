Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян

Руководитель Ростуризма попросила египетских коллег проверить санитарные условия во всех кафе и отелях после массового отравления российских туристов. На эту тему между Зариной Догузовой и министром по туризму и древностям Халедом Эленани состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", - рассказала Зарина Догузова.

По словам главы Ростуризма, инцидентом уже занялась египетская прокуратура.

"Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов", - пояснила глава Ростуризма.

Более 40 российских туристов получили отравление в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Некоторым из них понадобилась госпитализация. Сейчас все туристы выписаны из больницы и их здоровью ничего не угрожает. Сам отель временно закрыт, а его шеф-повар задержан египетской полицией. СК РФ также возбудил уголовное дело по факту отравления россиян.