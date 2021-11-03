Минск продлил запрет на ввоз продукции группы западных компаний

Решение продлить запрет на ввоз и реализацию в Беларуси продукции группы компаний Skoda Auto приняло правительство Романа Головченко. Кроме того, мораторий распространяется и на товары ряда других зарубежных фирм, которые до этого ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Данным решением, констатируют местные аналитики, продлевается действие постановления правительства № 240 от 23 апреля нынешнего года. Тогда в перечень запрещенных товаров были внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast). Кстати, еще в начале текущего года Skoda и Nivea отказались спонсировать проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Позже к ним присоединилась и Liqui Moly.

Действие апрельского постановления заканчивалось 4 ноября. Новое постановление вступит в силу после его официального опубликования.