На борту упавшего под Иркутском Ан-12 могли находиться два пассажира

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет данные, что на борту Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, кроме членов экипажа могли находиться еще два человека. Об этом со ссылкой на транспортного прокурора Сергея Цедрика сообщает ТАСС.

О том, что в самолете могли находиться еще и двое сопровождающих от компании "Заполярье", ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнил Цедрик, компания "Гродно" подтверждает, что на борту точно находились семь членов экипажа. При этом на борту также могли находиться двое гражданских. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, транспортный Ан-12 при повторной посадке потерпел крушение под Иркутском. Среди обломков найдены тела семерых погибших. Осмотр осложняется погодными условиями и ночным временем суток. На месте катастрофы работают следственные органы, выставлено оцепление из сорока полицейских. Дорога к месту крушения перекрыта.