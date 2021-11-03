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СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет

Новости
    03.11.2021, 11:43
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Один из ведущих актёров Театра имени Моссовета Александр Домогаров его покинул, сообщает StarHit.

Фото: kinopoisk.ru
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По информации издания, артист написал заявление в конце октября. Он уходит на полгода - пока.

СМИ пишет, что Домогаров так же, как прежде другая звезда театра, его покинувшая - Виктор Сухоруков, не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. И таким образом выразил несогласие с его политикой.

Домогаров прослужил в Театре Моссовета более 27 лет.

Фото: kinopoisk.ru
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Сухоруков покинул театр этим летом, охарактеризовав происходящее там словами "позор, безобразие".

Отметим, что в прошлом году Домогаров также со скандалом оставил МХАТ имени Горького, назвав его "лжетеатром".

На днях стало известно, что свой пост оставил художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.

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