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Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные"

Новости
    03.11.2021, 12:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Well Go USA Entertainment появился англоязычный трейлер британского фильма ужасов "Незваные" (Unwelcome). Премьера состоится 4 февраля 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Морбиуса" с отсылками к Человеку-пауку и Веному

Семейная пара, ожидающая прибавления в семье, переезжает в милый уютный домик и берется за приведение его в порядок. Но не все местные жители рады новым соседям. Еще на участке есть странное сооружение в виде небольшого домика из старых камней, и соседка предупреждает, что трогать его нельзя. Да и вообще стоит каждый день у его порога оставлять угощение, чтобы задобрить гоблинов в красных колпачках и чувствовать себя в безопасности. Однажды хозяйка забывает это сделать, и в доме начинают происходить страшные события.

Режиссер и автор сценария - Джон Райт ("Голяк"), в ролях Ханна Джон-Кэймен ("Дивный новый мир", "Человек-муравей и Оса"), Дуглас Бут ( байопик Mötley Crüe "Грязь", "Мой год в Нью-Йорке"), Кристиан Нэйрн (Ходор из "Игры престолов").

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