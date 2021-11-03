Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные"

На YouTube-канале Well Go USA Entertainment появился англоязычный трейлер британского фильма ужасов "Незваные" (Unwelcome). Премьера состоится 4 февраля 2022 года.

Семейная пара, ожидающая прибавления в семье, переезжает в милый уютный домик и берется за приведение его в порядок. Но не все местные жители рады новым соседям. Еще на участке есть странное сооружение в виде небольшого домика из старых камней, и соседка предупреждает, что трогать его нельзя. Да и вообще стоит каждый день у его порога оставлять угощение, чтобы задобрить гоблинов в красных колпачках и чувствовать себя в безопасности. Однажды хозяйка забывает это сделать, и в доме начинают происходить страшные события.

Режиссер и автор сценария - Джон Райт ("Голяк"), в ролях Ханна Джон-Кэймен ("Дивный новый мир", "Человек-муравей и Оса"), Дуглас Бут ( байопик Mötley Crüe "Грязь", "Мой год в Нью-Йорке"), Кристиан Нэйрн (Ходор из "Игры престолов").