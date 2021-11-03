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"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре

Новости
    03.11.2021, 10:34
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский стриминговый сервис "КиноПоиск HD" рассказал о предпочтениях своей аудитории в октябре.

Фото: kinopoisk.ru
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Наибольший интерес вызвал британский сериал "Голяк", на втором месте - комедия "Проект "Анна Николаевна" про полицейскую-андроида (здесь можно посмотреть трейлер второго сезона). На третьем - первый "Веном". Лидер нескольких месяцев, мультсериал "Рик и Морти", опустился на четвертое место. Пятерку замыкает новая криминальная веб-комедия "Зёма".

Далее идут "Гнев человеческий", "Ходячие мертвецы", "Мстители" (включая все части франшизы), оба фильма "Семейки Аддамс" и румынский победитель Берлинале "Безумное кино для взрослых".

Рейтинг составлен по количеству подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" (включая "Плюс" и "Плюс.Мульти" с "Амедиатекой" и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма.

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