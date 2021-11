Почему запрещают ввоз турецкой сельхозпродукции в Россию

За последние две недели Роспотребнадзор приостановил до особого распоряжения ввоз в Россию лимонов, поставляемых компанией Gonder Soguk из провинции Мерсин и мандаринов производителя Fikret из того же региона. Как заявил Роспотребнадзор, ситуация находится у него "на строгом контроле".

Как видно, в обоих случаях речь идет не о тотальном запрете на поставку цитрусовых из Турции, о чем в ажиотаже заявили многие СМИ, а именно об ограничении поставок конкретных производителей. То есть запрет нельзя назвать политическим и связанным с теми или иными действиями Анкары. Как заявил Минсельхоз Турции, "речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено - такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации".

Но, похоже, нынешние запреты действительно говорят о серьезной комплексной проблеме. Запрет на ввоз в Россию был введен из-за того, что в лимонах и мандаринах обнаружили превышение максимально допустимого уровня (для цитрусовых это 0,3 мг на килограмм) широко распространенного пестицида "Хлорпирифос", который, как и все фосфорорганические соединения, чреват серьезным отравлением для человека. И это, по словам экспертов, не единственное вредное вещество, которое широко используется в Турции, наращивающей объемы поставок сельхоз продукции за рубеж, в первую очередь в Россию и страны ЕС, а также - в Ирак и США. Как утверждает пресс-секретарь проекта No Pesticide On My Plate ("Нет пестицидам в моей тарелке") Тургай Озджелик (проект финансируется Евросоюзом и реализуется при участии турецкой неправительственной Bugday Association и Европейской сети действий по пестицидам (PAN EU), за последние четыре года использование пестицидов в сельском хозяйстве Турции выросло на 51 процент. Он также призвал запретить 13 из 41 вида используемых в Турции пестицидов, поскольку эти 13 видов классифицированы ВОЗ как "очень опасные".

Между тем, как показывают исследования, у турецких фермеров не столь много возможностей избежать усиленного использования пестицидов. Вот, например, что говорится в исследовании "Восприятие фермерами изменения климата на юге Турции: на примере провинции Мерсин", проведенном учеными из турецкого университета Чукурова в Адане и опубликованном в апреле 2021 года: "Фермеры полагают, что из-за изменения климата в Мерсине болезни растений прогрессируют, а количество сельхозвредителей возрастает. Сельхозпроизводители считают, что эрозия почвы ускорится, а ее плодородие снизится из-за изменения климата. Также, по их мнению, произойдет сокращение площади сельскохозяйственных земель и лесов".

На это накладывается рост населения в Турции (медленнее, чем в предыдущие десятилетия, но все же на 1,1 процента в год), а также, как ни странно, миграционные проблемы. Климатическая миграция будет, скорее всего, только возрастать, а поскольку Турция широко используется как транзитный маршрут мигрантов на пути в Западную Европу, то их число в Турции также увеличится, что создаст дополнительную нагрузку на экономику страны, в том числе на сельское хозяйство. Об этом, в частности, говорится в статье "Гендер как недостающий компонент в политике Турции в области изменения климата".

Изменения климата в самой Турции могут оказаться очень серьезной проблемой для сельского хозяйства. В стране, по данным Всемирного банка, занято 18,02 процента населения, а сельскохозяйственные земли составляют около 32 процентов от площади страны.

Как показывают турецкие и международные исследования, средняя температура в Турции может вырасти на 1,2 градуса Цельсия к 2030 году, 1,7 градуса - к 2050 и на 5,8 градуса - к 2100 году. Изменение климата в Турции приведет к значительным потерям в урожайности сельскохозяйственных культур, в первую очередь из-за засух. Больше всего изменение климата скажется на южных регионах Турции, от побережья Эгейского моря на юго-западе страны до юго-восточных провинций на границе с Сирией и Ираком. "Повышение температуры стимулирует физиологическую активность и метаболизм насекомых, которые станут больше есть, чтобы выжить", говорится в статье Эстер Нгумби из Университета Алабамы, США, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума. В таких условиях сельхозпроизводителям будет очень сложно справиться без химикатов. Плюс вредители и заболевания растений становятся устойчивее к ранее выпущенным пестицидам и инсектицидам, а значит, фермерам приходится использовать более сильнодействующие вещества.

Правда, тот же Тургай Озджелик из No Pesticide On My Plate утверждает, что турецким фермерам вовсе необязательно использовать пестициды, так как есть масса других способов защитить урожай. В их числе - натуральное сельское хозяйство, целостное сельское хозяйство, биодинамическое сельское хозяйство, комплексная борьба с вредителями, биологический и физический контроль, а также модная сейчас "пермакультура", то есть ведение сельского хозяйства, основанного на естественных взаимосвязях экосистемы.

Однако не стоит ожидать, что турецкие фермеры станут массово переходить на новые способы ведения хозяйства, и не только потому, что крестьянин в любой стране консервативен и привык доверять тому, о чем знает с детства. Другая причина - в довольно шатком положении многих турецких фермеров. Значительная их часть владеет сравнительно небольшими участками, до 5 гектаров. Выручки от продажи урожая с них хватает лишь на довольно скромную жизнь в течение нескольких месяцев, а значит, фермер не может позволить себе экспериментировать, внедряя новые виды хозяйствования, которые то ли дадут результат, то ли нет, в то время как использование пестицидов гарантированно спасет урожай. Кроме того, в Турции недостаточно развита система контроля за содержанием вредных веществ в сельхозкультурах, большая часть продукции с превышением ПДК пестицидов выявляется в лабораториях стран-покупателей. Последнее, кстати, служит источником беспокойства и для самих турок, которые зачастую не уверены в качестве сельхозпродукции на рынках и в магазинах.