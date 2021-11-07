В Сети появились фото Элизабет Дебики в "платье мести" принцессы Дианы

Появились кадры со съемок пятого сезона исторической драмы Netflix "Корона" в Лондоне. Сериал рассказывает о правлении Елизаветы II c момента восхождения на престол.

ELIZABETH DEBICKI WEARING THE REVENGE DRESS IM COLLAPSING pic.twitter.com/wMJCmO1X7w — m (@bigIttIeIies) November 5, 2021

Элизабет Дебики запечатлена в маленьком черном платье с длинным поясом и жемчужном чокере. Этот наряд вызывающе нарушает этикет для августейших особ Великобритании. Сцена воспроизводит момент прибытия принцессы на ужин Vanity Fair в 1994 году сразу после того, как ее супруг, принц Чарльз рассказал о трудностях в браке и признался общественности в многолетнем романе с Камиллой Паркер-Боулз. Известно, что "платье мести" ждало своего часа в шкафу Дианы три года, прежде чем она решилась надеть его.

Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби", "Агенты А.Н.К.Л.", "Ночной администратор", "Валериан и город тысячи планет") сменила Эмму Коррин в роли принцессы Дианы в пятом и шестом сезонах шоу.

Сериал стал триумфатором "Эмми", победив в 8 номинациях в 2021 году. Также в его активе 4 "Золотых глобуса".

Пятый сезон сериала выйдет в ноябре 2022 года, сообщила ранее Имелда Стонтон, утвержденная на роль королевы.