АвтоВАЗ начал неделю с простоя производства Lada Granta и семейства Niva

АвтоВАЗ несмотря на нерабочие дни, объявленные в стране с 30 по 7 ноября, продолжал выпуск автомобилей. Однако 8 ноября "в связи с отсутствием комплектующих изделий" некоторые линии конвейера снова остались без работы.

Сегодня и завтра не будут выпускаться автомобили в СКП Kalina (семейство Lada Granta), 8 ноября выходной в СКП Niva (внедорожники Lada Niva Legend и Travel). Линия, на которой собираются автомобили на платформе B0 (Renault Logan и Sandero, Lada Largus и Xray), пока продолжает производство.

С 29 октября по 3 ноября на АвтоВАЗе работали все линии конвейера.

В октябре 2021 года АвтоВАЗ смог улучшить показатели продаж: они увеличились почти вдвое по сравнению с катастрофичным сентябрём, но оказались на 31% меньше, чем в октябре прошлого года.