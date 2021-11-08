Тела экипажа разбившегося Ан-12 отправят домой за счет авиакомпании

Тела погибших членов экипажа Ан-12, разбившегося под Иркутском, отправят домой за счет компании-собственника самолета. Об этом на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Иркутске заявил Анатолий Ларин, представитель белорусской авиакомпании "Гродно", которой принадлежал Ан-12.

Он также рассказал, что образцы ДНК родственников погибших 11 ноября доставят в Иркутск для проведения генетической экспертизы.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, сегодня прилетели двое сыновей командира экипажа Ан-12. Их разместили в одной из гостиниц города, с ними работает психолог.

Напомним, ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев распорядился встретить всех родственников экипажа самолета, которые решат прилететь в Иркутск.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" упал рядом с селом Пивовариха 3 ноября в 19.47 местного времени, на второй круге при заходе на посадку. Он буквально несколько километров не дотянул до ВПП. Воздушное судно следовало из Якутска. Все аварийные работы на месте катастрофы завершены, обломки самолета складированы в одном из ангаров аэропорта Иркутск.

На борту было девять человек - граждане России, Украины, Беларуси. Все погибли.

На месте найдены бортовые устройства регистрации, внешне они в удовлетворительном состоянии, в настоящее время отправлены на дешифровку в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.

Следственный комитет рассматривает три основные версии ЧП в Иркутской области, где сегодня разбился Ан-12. Среди них фигурируют ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета и погодные условия.