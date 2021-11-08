Режиссер Иван И. Твердовский рассказал, почему любит снимать об аутсайдерах

Молодой, но уже известный благодаря громким проектам, автор окончил ВГИК 10 лет назад, экспериментальную мастерскую режиссуры под руководством Алексея Учителя. Еще будучи студентом, завоевал свою первую серьезную награду - приз "Кинотавра" за короткометражную ленту "Словно жду автобуса". Дебют в полнометражном кино - драма "Класс коррекции" - принес ему признание коллег и множество призов: "Золотой орел", "Нику", две награды "Кинотавра" и главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Твердовский снял такие фильмы, как "Зоология", "Подбросы", "Конференция", которые также были отмечены призами и наградами различных фестивалей. Сейчас режиссер работает над драмой по мотивам двух повестей Евгения Замятина, а также - над своим первым сериалом "Люся", в котором снимаются Данила Козловский, Кристина Асмус, Максим Виторган и другие.
Несколько цитат из ответов режиссера на вопросы ведущей программы "Белая студия" Дарьи Златопольской.
Об аутсайдерах
"У меня был потрясающий опыт. В марафоне по городу самые интересные персонажи бегут в хвосте. Они бегут не для того, чтобы победить и выиграть (я не очень спортивный человек, поэтому сам где-то в этом сегменте). Там потрясающие люди. Смотришь на эти лица, и возникает какая-то история.
Вообще, когда ты делаешь объектом внимания человека, которого все обходят, проходят, на которого никто не обращает внимания, которого все считают проблемным - он всегда оказывается самым интересным собеседником. Когда ты бежишь в конце марафона, желания быть первым нет, важнее собственные ощущения: ты чувствуешь свой пульс, у тебя жар сменяется холодом, ты затихаешь, возникают какие-то вещи, которые есть вокруг и внутри тебя… "
О чувстве провала
"Мой диплом во ВГИКе очень долго и тяжело складывался, потому что мне из моего предыдущего опыта показалось, что я понимаю, как надо сделать, чтобы попасть на этот и тот фестиваль, чтобы меня заметили продюсеры. И в итоге все совершенно рассыпалось. И история собиралась с нуля: я сказал себе, что мне не нужны никакие фестивали, что я должен сделать историю, которая мне будет нравиться. И вот только тогда что-то начало получаться.
Вообще, когда есть какая-то самокритика внутренняя, такие моменты кажутся провалом. Это чувство мне не хотелось бы терять. Оно продуктивно, позволяет с большей ответственностью относиться к тому, что ты делаешь. Потому что люди, которые работают вокруг тебя, тратят свою жизнь на то, что ты там себе придумал и выдумал, они кормят свои семьи, они живут этим, это их профессия, не хочется их подводить".
О преодолении себя
"Многие люди владеют суперсвойствами, но не замечают их внутри себя. Мы очень любим какие-то групповые программы, командные виды спорта. А делать что-то в одиночестве нам кажется отдалением от социума. Если любой человек задумается, что с ним внутри происходит, можно обнаружить очень интересные вещи.
Я через кино пытаюсь в себе что-то открыть. Те же съемки в фильме "Вмешательство" Ксении Зуевой - еще десять лет назад я сказал бы: "Да никогда в жизни, у меня дислексия, я заикаюсь и не могу участвовать в каком-то таком публичном процессе". Я и сейчас заикаюсь. Но в тот момент, когда я сам себе признался, что у меня есть такое заболевание, я стал это контролировать. Но бывают ситуации, особенно какие-то публичные выступления, когда ужасно сложно".
Об отношениях со своими картинами
"Мы состоим из того, что мы делаем, но очень не хочется иногда, чтобы тобой руководили картины. Нужно чувствовать какую-то дистанцию с ними и легко отпускать".