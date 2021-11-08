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08.11.2021 13:35
Рубрика: Культура

Режиссер Иван И. Твердовский рассказал, почему любит снимать об аутсайдерах

Текст: Сусанна Альперина
9 ноября в 21:40 на телеканале "Россия - Культура" выходит программа "Белая студия", гость которой - режиссер и сценарист Иван И. Твердовский.
Выпуск программы "Белая студия" с Иваном И. Твердовским Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура" Выпуск программы "Белая студия" с Иваном И. Твердовским Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"
Выпуск программы "Белая студия" с Иваном И. Твердовским Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"

Молодой, но уже известный благодаря громким проектам, автор окончил ВГИК 10 лет назад, экспериментальную мастерскую режиссуры под руководством Алексея Учителя. Еще будучи студентом, завоевал свою первую серьезную награду - приз "Кинотавра" за короткометражную ленту "Словно жду автобуса". Дебют в полнометражном кино - драма "Класс коррекции" - принес ему признание коллег и множество призов: "Золотой орел", "Нику", две награды "Кинотавра" и главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Твердовский снял такие фильмы, как "Зоология", "Подбросы", "Конференция", которые также были отмечены призами и наградами различных фестивалей. Сейчас режиссер работает над драмой по мотивам двух повестей Евгения Замятина, а также - над своим первым сериалом "Люся", в котором снимаются Данила Козловский, Кристина Асмус, Максим Виторган и другие.

Несколько цитат из ответов режиссера на вопросы ведущей программы "Белая студия" Дарьи Златопольской.

Об аутсайдерах

"У меня был потрясающий опыт. В марафоне по городу самые интересные персонажи бегут в хвосте. Они бегут не для того, чтобы победить и выиграть (я не очень спортивный человек, поэтому сам где-то в этом сегменте). Там потрясающие люди. Смотришь на эти лица, и возникает какая-то история.

Вообще, когда ты делаешь объектом внимания человека, которого все обходят, проходят, на которого никто не обращает внимания, которого все считают проблемным - он всегда оказывается самым интересным собеседником. Когда ты бежишь в конце марафона, желания быть первым нет, важнее собственные ощущения: ты чувствуешь свой пульс, у тебя жар сменяется холодом, ты затихаешь, возникают какие-то вещи, которые есть вокруг и внутри тебя… "

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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О чувстве провала

"Мой диплом во ВГИКе очень долго и тяжело складывался, потому что мне из моего предыдущего опыта показалось, что я понимаю, как надо сделать, чтобы попасть на этот и тот фестиваль, чтобы меня заметили продюсеры. И в итоге все совершенно рассыпалось. И история собиралась с нуля: я сказал себе, что мне не нужны никакие фестивали, что я должен сделать историю, которая мне будет нравиться. И вот только тогда что-то начало получаться.

Вообще, когда есть какая-то самокритика внутренняя, такие моменты кажутся провалом. Это чувство мне не хотелось бы терять. Оно продуктивно, позволяет с большей ответственностью относиться к тому, что ты делаешь. Потому что люди, которые работают вокруг тебя, тратят свою жизнь на то, что ты там себе придумал и выдумал, они кормят свои семьи, они живут этим, это их профессия, не хочется их подводить".

О преодолении себя

"Многие люди владеют суперсвойствами, но не замечают их внутри себя. Мы очень любим какие-то групповые программы, командные виды спорта. А делать что-то в одиночестве нам кажется отдалением от социума. Если любой человек задумается, что с ним внутри происходит, можно обнаружить очень интересные вещи.

Я через кино пытаюсь в себе что-то открыть. Те же съемки в фильме "Вмешательство" Ксении Зуевой - еще десять лет назад я сказал бы: "Да никогда в жизни, у меня дислексия, я заикаюсь и не могу участвовать в каком-то таком публичном процессе". Я и сейчас заикаюсь. Но в тот момент, когда я сам себе признался, что у меня есть такое заболевание, я стал это контролировать. Но бывают ситуации, особенно какие-то публичные выступления, когда ужасно сложно".

Об отношениях со своими картинами

"Мы состоим из того, что мы делаем, но очень не хочется иногда, чтобы тобой руководили картины. Нужно чувствовать какую-то дистанцию с ними и легко отпускать".

Выпуск программы "Белая студия" с Иваном И. Твердовским Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"
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