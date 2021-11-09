МЧС составило карту неокрепшего льда

С наступлением холодов на реках и озерах многих регионов страны уже образовался первый лед. В ведомстве составили специальную карту ледовой опасности. На ней схематично представлены места образования таких опаснейших природных ледовых явлений, как шуга, забереги, сало, лед с полыньями, ледостав.

Красным цветом на карте закрашен практически весь север России от Мурманска до Анадыря. Исключения составляют европейская часть России и до Екатеринбурга, Сахалин и Приморский край.

В остальных регионах уже есть случаи провалов людей под лед. Например, в Мурманской области под лед ушли два человека на снегоходе. Спасателям удалось вытащить их и передать медикам. Были такие случаи и в Тюменской области.

На селекторном совещании после доклада о рисках МЧС России распространило предупреждение, что до наступления устойчивой минусовой температуры лед еще непрочен. Например, толщина льда на озерах и реках в Якутске уже составляет около 10-15 см, но, несмотря на это, находиться на льду в данное время опасно, так как он промерзает неравномерно.

"Повышение уровня воды на 27-49 см, связанное с установлением ледяного покрова, наблюдалось в Республике Коми. На реках Мурманской, Архангельской областей, на водных объектах бассейна Оби, Лены и Амура продолжается развитие ледовых явлений и установление ледяного покрова. Прогнозируется появление плавучего льда на Енисее у города Кызыл. Первичные ледовые явления наблюдались на реках Алтайского края, Томской, Кемеровской, Тюменской областей и юга Красноярского края", - сообщили ученые ВНИИ ГО ЧС на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС.

К сожалению, зачастую люди полностью игнорируют предупреждения спасателей, и их непонятное легкомыслие приводит к трагедиям. А арсенал запретительных мер у МЧС тут довольно ограничен.

В северных регионах России уже зафиксированы первые случаи провалов людей под лед

Сейчас спасатели активно проводят профилактические рейды на водоемах. Особое внимание уделяется рыбакам и детям. При этом, как отмечают в МЧС, даже во время проведения рейдов некоторые граждане все равно игнорируют предупреждения и выходят на лед.

"МЧС России напоминает, что прочным считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять его прочность ударом ноги. При потрескивании льда и образовании в нем трещин необходимо немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч", - посоветовали в ведомстве.

Между тем

За прошедшие длинные выходные и праздники количество пожаров в домах ожидаемо выросло на 19 процентов.

По данным директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, на причины пожаров влияют низкие температуры, ветхость жилья, алкоголь и оставление детей без присмотра. Пик гибели людей при пожарах приходится на праздничные и выходные дни, потому что эти факторы усиливают друг друга.

"В осенне-зимний период количество пожаров в зданиях и сооружениях вырастает в два раза, количество погибших на этих пожарах людей - в 2,5 раза по сравнению с летне-весенним периодом", - сказал Еникеев.

72 процента всех пожаров происходит именно в жилье. За прошедшие выходные большинство людей погибли в ветхих домах и бараках - 92 процента от всех погибших.