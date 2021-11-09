С историей Кузбасса теперь можно познакомиться, проехав в общественном транспорте. В Кемерове и Новокузнецке появились культурно-исторические маршруты с аудиогидами.

Первый рейс с аудиогидами по улицам Кемерова совершил автобус No 51. Он начался с площади старого цирка. Здесь, на арене уже несуществующего здания, выступали акробаты и клоуны. Об этом напомнил перфоманс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово". Что ни остановка, то страница истории. Прошлое оживает благодаря аудиогиду: известные краеведы и жители города записали 23 звуковых трека. Фото: Пресс-служба Администрации Кемерова

Впервые в России в подобном проекте участвуют не только профессиональные историки и краеведы, но и любители - жители городов. Они делятся своими историями о городах, в которых живут.

Первый необычный рейс по улицам областного центра совершил автобус № 51. Маршрут, связывающий левобережную часть города с правобережьем Томи, стартовал с площади старого цирка на углу улицы Кирова и Советского проспекта.

Когда-то здесь под куполом уже несуществующего здания выступали воздушные акробаты, а на арене - клоуны, жонглеры и дрессировщики. Об этом напомнил перформанс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово).

Автобус трогается под звуки циркового марша. В пути веселые контролеры вручают пассажирам билетики, предлагая из-под полы уникальные авторские открытки с видами старого города. На остановке близ университета входят бойцы студенческого стройотряда. Под звуки гитары автобус движется мимо первого в городе спального района. Прямо к площади Михайло Волкова - рудознатца, открывшего месторождение угля на Горелой горе.

Что ни остановка, то страница истории. Прошлое оживает благодаря аудиогиду. 23 звуковых трека продолжительностью от пяти минут до получаса записаны известными в городе краеведами и простыми жителями. Информацию по крупицам собирали историки, библиотекари, экскурсоводы-любители, общественники, школьники и пенсионеры. Словом, все, у кого было чем поделиться. Кузбасс стал первым регионом в стране, где проект такого рода превратился поистине во всенародный.

Автобус трогается под звуки циркового марша. В пути контролеры вручают пассажирам билетики, предлагая из-под полы открытки с видами старого города

"Нам присылали истории семей, а оказалось, что это истории наших замечательных земляков, многие из которых двигали вперед науку, промышленность и культуру", - рассказал руководитель пресс-службы транспортной компании Максим Гончаренко, автор аудиогида для первого культурно-исторического маршрута.

Вот одна из таких историй. Инженер Иван Лоханский в 20-е годы прошлого века изобрел метод коксования угля, который стали использовать все коксохимические предприятия страны. И он же создал в Кемерове первый самодеятельный театр.

"Проект очень важен как для Кузбасса, так и для России в целом. Он позволяет жителям изучать свой город с помощью, казалось бы, таких не близких к культуре областей, как общественный транспорт, - отмечает директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов. - Автобус стал не просто средством передвижения из пункта А в пункт Б, а платформой для изучения истории места, где живешь, знакомства с ней горожан и гостей города. Когда мы тестировали маршрут, водители тоже вносили свою лепту, добавляя массу интересных деталей к рассказу о той или иной остановке".

Платформу продолжат наполнять содержанием. По крайней мере такое желание у самих кемеровчан есть. Уже поступают предложения организовать тематические автобусные маршруты, в том числе под названием "Альтернативный Кемерово".

В рамках нацпроекта "Культура" новые экскурсионные маршруты с аудиогидами появились также и в Новокузнецке. Здесь прошли конкурсы и мозговые штурмы для всех желающих участвовать в проекте. Уже разработано сорок аудиогидов на четырех самых популярных автобусных маршрутах. В рамках проекта "Открой город заново" они говорят об истории Новокузнецка - города металлургов, его рекордах и сегодняшнем дне. А еще дают прочувствовать его душу.

Музеи

Репина покажет "Артефакт"

Мультимедиагид на платформе "Артефакт" с технологией дополненной реальности незаменимый помощник при посещении музеев и галерей.

Сотни крупнейших учреждений культуры в стране уже подключены к платформе "Артефакт". Так что туристы имеют возможность в любой момент прогуляться по залам.

Можно совершить увлекательный тур в Самарский областной художественный музей - один из крупнейших в регионах. В его богатой коллекции хранятся не только работы видных самарских художников, но и полотна Репина, Маковского, Поленова, Айвазовского, Брюллова, Куинджи. Есть авангардные картины, даже коллекция восточного искусства. Более 35 тысяч картин.

В Коми в этом году празднуют столетие республики. Отличный повод поближе познакомиться с историей и культурой региона. И в этом тоже поможет приложение "Артефакт".

С ним можно пойти в Национальную галерею Республики Коми в Сыктывкаре. Фонды музея, основанного во время войны, насчитывают более 10 тысяч произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Цифровой гид расскажет о каждом экспонате.

Только цифры

140 миллиардов рублей - на такую сумму правительство РФ одобрило льготные кредиты на строительство отелей.

14 тысяч новых номеров - появится в России благодаря этим кредитам в ближайшие два-три года.

38 проектов строительства новых отелей - уже одобрил Ростуризм и согласовала профильная подкомиссия при правительстве.

3-5 процентов - по такой ставке инвесторы получат льготные кредиты на срок до 15 лет. Это новая мера поддержки турбизнеса реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

200 миллиардов рублей - в целом привлечет бизнес для строительства отелей.