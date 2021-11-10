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Рубрика: Происшествия

Сирота Людмила Киселева добилась в суде права самой воспитывать дочь

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Центральный районный суд города Омска поставил точку в резонансном деле новорожденной Мирославы Киселевой.
Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф
Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф

На протяжении нескольких месяцев омский Дом ребенка отказывался отдавать малышку ее матери - сироте Людмиле Киселевой. Чиновники утверждали, что бывшая детдомовка не имеет необходимых навыков самообслуживания и не способна сама воспитывать дочь.

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- Я не знаю, как буду жить дальше, если ее у меня отберут, - призналась 23-летняя мать.

В конце августа Люда вместе с корреспондентом "РГ" и руководителем общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олесей Григорьевой несколько часов простояли на улице, чтобы попасть на прием к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Прибывшая с визитом в Омск омбудсмен заявила, что разлучать мать с ребенком не только не допустимо, но и жестоко.

Только после этого Людмиле разрешили самой ухаживать за дочкой. Но не у себя дома, а в гостинице Центра социальной помощи семье и детям - под круглосуточным присмотром. И на два месяца - до вердикта суда.

Представители центра пояснили суду, что Люда зарекомендовала себя как прекрасная мать, овладевшая всеми навыками по уходу за ребенком.

- Людмила воспринимает Мирославу как часть себя, что является естественным для матери. Между матерью и дочерью сформировалась сильная эмоциональная привязанность. Людмиле полностью можно доверить ребенка, - констатировали эксперты.

Истцы неоднократно утверждали, что Люда может быть не здорова и недееспособна. Ведь она воспитывалась в коррекционном интернате.

Но принудительная психиатрическая экспертиза установила, что у Киселевой не имеется никаких заболеваний, мешающих воспитывать малышку.

Прокурорская проверка подтвердила, что процедура лишения омички родительских прав была инициирована преждевременно. Однако специалисты Дома ребенка по-прежнему настаивали на том, что Киселева не готова быть матерью. Однако судья Оксана Мезенцева, подробно изучив все материалы дела, посчитала, что Людмила Киселева в состоянии воспитывать Мирославу сама.

- Бюджетному учреждению "Специализированный дом ребенка" в удовлетворении исковых требований отказать, - вынесла решение судья.

Суд также обязал департамент образования города Омска на протяжении полугода осуществлять контроль за семьей Киселевых и оказывать им помощь и поддержку.

Мирославу вернули матери.

Прямая речь

Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы:

- О том, что органы опеки разлучили мать-сироту и ребенка, мы узнали из социальных сетей, а после приезда в регион встретились со всеми участниками этой истории. Органы опеки приводили свои доводы, у них была своя позиция, у общественников - своя. А когда ситуация неоднозначная, найти решение непросто. Но если бы мы спросили у Мирославы, с кем она хочет жить, ответ, думаю, был бы однозначный.

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Да, все говорило о том, что решение будет не просто отобрать или оставить ребенка с мамой, а гораздо сложнее, но его-то и удалось найти. Мы обратились к губернатору, в региональную прокуратуру, в дом ребенка. Тогда было

принято решение, что мама и дочка будут жить вместе, но в сопровождении специалистов, до решения суда. И теперь судом принято окончательное решение, что мама и дочка будут жить вместе, семью сохранили.

К сожалению, опекой вовремя не было найдено нужного решения, и семья была на грани… Мы не раз говорили о необходимости реформирования органов опеки и попечительства, работа в профильном ведомстве уже ведется, главное - не затягивать. От этого зависят жизни и судьбы тысячи семей.

Подготовила Татьяна Владыкина

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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