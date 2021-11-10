Поможем семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка

"РГ" - Неделя уже публиковала данные карты Алены. Но пока собранной суммы хватит максимум на несколько месяцев оплаты услуг помощницы. В Астраханской области стоимость услуг няни начинается от 200 рублей в час. Но просто человек с улицы не подходит, нужна порядочная женщина с рекомендациями и опытом. Напомним, глава семьи Вячеслав - выпускник детского дома, у него тотальная слепота. У Алены остаточное зрение. Злате сейчас год и десять месяцев.
В декабре прошлого года после публикации в "РГ" малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова в Москве. У девочки выявили множественные врожденные патологии глаз, но лечение было назначено пока консервативное, с ношением очков. Повторный визит в столичную клинику и возможная операция были запланированы на октябрь, но по семейным обстоятельствам поездку пришлось отложить.
- Повезем к врачам теперь обоих детей. Но надеемся, что у второго ребенка проблем с глазами не будет, - говорят Русаковы.
Сейчас они живут на три пенсии. После обследования Злату также признали инвалидом. С ними их верный, но уже постаревший лабрадор-поводырь Оливер. Пополнение в семье ожидается совсем скоро. Вторая беременность проходит тяжело. УЗИ показало: будет девочка.
Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты Сбербанка N 2202200369879497
Получатель Алена Евгеньевна Р.
Перевести любую сумму также можно по реквизитам счета Сбербанка.
Получатель: Русакова Алена Евгеньевна
Номер счета: 40817810572006604535
Корр. счет 30101810700000000602
БИК 047501602
ИНН 7707083893
КПП 745302001
SWIFT-код SABRUMM
По всем вопросам можно писать корреспонденту "РГ" Елене Мелиховой сюда: lemena@list.ru