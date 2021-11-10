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10.11.2021 07:05
Рубрика: Общество

Поможем семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 255(8606)
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев Русаковых. Они воспитывают маленькую дочь Злату, у которой также проблемы со зрением, и совсем скоро готовятся стать родителями во второй раз.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

"РГ" - Неделя уже публиковала данные карты Алены. Но пока собранной суммы хватит максимум на несколько месяцев оплаты услуг помощницы. В Астраханской области стоимость услуг няни начинается от 200 рублей в час. Но просто человек с улицы не подходит, нужна порядочная женщина с рекомендациями и опытом. Напомним, глава семьи Вячеслав - выпускник детского дома, у него тотальная слепота. У Алены остаточное зрение. Злате сейчас год и десять месяцев.

Фото: Сергей Кулыгин / "Бийский рабочий"
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В декабре прошлого года после публикации в "РГ" малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова в Москве. У девочки выявили множественные врожденные патологии глаз, но лечение было назначено пока консервативное, с ношением очков. Повторный визит в столичную клинику и возможная операция были запланированы на октябрь, но по семейным обстоятельствам поездку пришлось отложить.

- Повезем к врачам теперь обоих детей. Но надеемся, что у второго ребенка проблем с глазами не будет, - говорят Русаковы.

Сейчас они живут на три пенсии. После обследования Злату также признали инвалидом. С ними их верный, но уже постаревший лабрадор-поводырь Оливер. Пополнение в семье ожидается совсем скоро. Вторая беременность проходит тяжело. УЗИ показало: будет девочка.

В номере за 27 октября мы рассказали о новых хлопотах Русаковых.
Конкретно

Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты Сбербанка N 2202200369879497

Получатель Алена Евгеньевна Р.

Перевести любую сумму также можно по реквизитам счета Сбербанка.

Получатель: Русакова Алена Евгеньевна

Номер счета: 40817810572006604535

Корр. счет 30101810700000000602

БИК 047501602

ИНН 7707083893

КПП 745302001

SWIFT-код SABRUMM

По всем вопросам можно писать корреспонденту "РГ" Елене Мелиховой сюда: lemena@list.ru

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