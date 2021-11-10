В донском хуторе построят часовню по древним канонам

Сегодня повсюду восстанавливают старинные храмы, которые когда-то были разрушены или заброшены. Но в хуторе Путь Правды Зерноградского района никогда не было ни своей церкви, ни часовни. Восстанавливать нечего. Значит, пришла пора строить. Как выбирали каменщика среди семи мастеров, почему кирпич для будущей часовни везли из соседнего региона и зачем надо исповедаться перед началом большой работы?

В хуторе Путь Правды 13 улиц, рядом - еще шесть поселков. Живут здесь около трех тысяч человек. Есть школа, детский сад, в прошлом году открыли даже тренажерный зал с новейшим оснащением. Практически все, что нужно современному человеку, имеется, вот только ближайшая церковь находится примерно в 30 километрах. Поставить свечку, помолиться и побеседовать с батюшкой люди едут в хутор Заполосный или в Веселый. Но ведь не каждый может оставить дом, хозяйство и отправиться к соседям. А край этот исконно казачий, народ православный, многие хотели бы постоять на службе и послушать священника.

В начале прошлого года у руководства местного аграрного предприятия, где работает пятая часть населения хутора, окончательно созрело решение построить на главной улице часовню в честь святого равноапостольного князя Владимира. Архитекторы предложили шесть вариантов строения, в том числе из сруба. Но от сруба отказались, несмотря на то что так выходило дешевле. Какой быть часовне, выбирали жители. Они остановились на очень сложном и красивом проекте. Трехъярусная часовня своим обликом будет напоминать маленькую церковь. Ее украсят карнизами, нишами и пилястрами, высокие арочные окна обеспечат естественное освещение. Здание увенчают луковичной главой с крестом. Строить решили на века, каменную.

Когда возводят храм, еще на стадии идеи надо обратиться в епархию и получить одобрение митрополита. Чтобы часовня была возведена в соответствии с традициями, существующими испокон веков, епархия назначает куратора. В хуторе Путь Правды им стал настоятель зерноградского храма Введения во храм Пресвятой Богородицы отец Дмитрий. В будущем он будет вести здесь службы, а сейчас подсказывает строителям, как не отступить от канонов.

Бригада, которая возводит часовню, уже несколько лет работает на местном агропредприятии: ладят коровники и все, что нужно для сельского хозяйства. Когда услышали, что им предстоит строить, немного растерялись, ведь опыта такого не было. Но не зря говорят, глаза боятся, а руки делают.

- Отец Дмитрий приехал на закладку первого камня и провел молебен, - рассказывает подрядчик Юрий Ткаченко. - Мы вместе помолились о благополучном завершении строительства, он всех исповедовал, благословил и дал свои наставления, кому-то в общей беседе, а кому-то - в частной. К такой работе надо приступать с чистыми помыслами. Залили фундамент и законсервировали его на зиму, чтобы он устоялся. Сейчас многие обходятся без этого, но мы пошли более сложным, зато более надежным путем. Весной, когда потеплело, расконсервировали фундамент и сделали сухую раскладку камня: проверили, как он ляжет. Да, это двойная работа, но при нашем архитектурном решении нельзя допустить даже самой, на первый взгляд, незначительной погрешности.

Тут многое зависит от профессионализма каменщика. Специалиста искали долго по всей области, пообщались с семью мастерами, но ни один не подошел. Да и не все желают ввязываться в столь кропотливую, ювелирную работу. "Сейчас хотят просто положить стену и получить деньги, а у нас трудиться надо на совесть, ведь, получается, мы уже не просто строители, а зодчие", - говорят в бригаде. Ткаченко припомнил фразу Александра Ферсмана из книги "Очерки по истории камня". "Я хотел бы, чтобы ваятель и зодчий увидели в камне нечто большее, чем простую глину, чем простой кирпич, из которого архитектор и строитель воздвигают здания". Именно такие мастера и нужны для строительства часовни. Каменщика все-таки нашли. Он уже выполнял подобную работу в одной из донских станиц, знал, что ему предстоит трудоемкое дело, и согласился.

Еще один нюанс - из чего строить. Такие здания выкладывают из особого кирпича, способного долго выдерживать смену времен года. Как минимум, 50 циклов заморозки и оттаивания. Даже помол глины, из которой он выпекается, необычный - мелкий, как мука. Оказалось, что в области именно такой кирпич, как нужно, никто не делает. Пришлось ехать в Краснодарский край. Но и там закупать не стали. Размеры кирпича по одной стороне были, к примеру, шесть сантиметров, а по другой - на два миллиметра больше. Кажется, пустяк, какие-то миллиметры. Но малейшая неточность может вызвать искажение облика всего строения. В епархии порекомендовали съездить в Волгоградскую область: там другая глина, и есть завод, специализирующийся на выпуске особо прочного, "сталинградского" кирпича. В разговоре с работниками выяснилось, что этот кирпич вагонами везут в Сибирь для строительства церквей. Его-то и выбрали донские мастера.

Уже сейчас невозможно пройти мимо этого здания и не обратить на него внимания, взгляд невольно останавливается на аккуратной постройке с филигранными архитектурными деталями. Чувствуется, с каким вниманием и любовью, не жалея ни сил, ни средств, возводится часовня. В следующем году придет черед внутреннего убранства, художники распишут стены. Вокруг посадят хвойные деревья и проложат дорожки. Осенью часовню, на которую было положено столько труда, освятят, здесь затеплятся лампады, люди будут собираться на молитву.

Комментарии

Отец Дмитрий, настоятель зерноградского храма Введения во храм Пресвятой Богородицы:

По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия я назначен помогать в строительстве часовни в хуторе Путь Правды и в будущем окормлять его жителей. Нередко на исповедь приходят совсем молодые люди и после искреннего покаяния говорят: "Я как будто огромную тяжесть снял с души". Такая возможность должна быть у каждого. В хуторе Путь Правды живут несколько семей, которые постоянно приезжают в Заполосный на службу, но не всем это по силам. В скором времени можно будет прийти в эту часовню и помолиться тем, у кого есть в душе такая потребность.

Анна Касьяненко, председатель Собрания депутатов - глава Зерноградского района:

- Идея возвести в хуторе часовню возникла еще у Владимира Михайловича Касьяненко, основателя "СКВО", моего отца, но он не успел ее воплотить. Я стараюсь выполнить то, что он наметил не только в экономическом развитии агропредприятия, но и в других областях. Хутор стал для меня родным, мне небезразличны заботы его жителей. Мы стараемся сделать их жизнь комфортнее и радостнее.

Справка "РГ"

Часовня в честь святого равноапостольного князя Владимира рассчитана на одновременное посещение пятидесяти человек. Высота строящегося здания - 12 метров 70 сантиметров вместе с крестом, толщина стен - 80 сантиметров.