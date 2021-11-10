Новости

Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 20:59
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 20:56
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 20:35
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 20:27
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 20:10
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 20:04
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 19:48
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 19:38
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 19:36
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 19:33
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 19:22
Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря 18:58
Кузнецова избрана врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 18:43
Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе 18:32
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 18:32
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией 18:28
Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами 18:28
Инфляция в США выросла до рекорда с 1990 года 18:26
Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли 18:18
Исследование: Прослушивание любимой музыки помогает от болезни Альцгеймера 18:17
На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит" 18:01
МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
10.11.2021 19:58
Рубрика: Экономика

На шаг вперед

Металлурги включают "зеленую" повестку в планы развития
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Климатические бизнес-риски становятся движущей силой декарбонизации металлургических компаний России. Ожидания введения трансграничного углеродного регулирования со стороны ЕС может сказаться на экспортном потенциале российской металлургической отрасли.
"Зеленые" технологии позволят покончить с черным дымом заводов над российскими городами. Фото: РИА Новости "Зеленые" технологии позволят покончить с черным дымом заводов над российскими городами. Фото: РИА Новости
"Зеленые" технологии позволят покончить с черным дымом заводов над российскими городами. Фото: РИА Новости

По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, в РФ наибольшему риску от введения трансграничного углеродного налога ЕС подвергаются базовые отрасли промышленности, в первую очередь металлургия, химическая промышленность и лесопромышленный комплекс.
В российской металлургии продолжат внедрение безуглеродных технологий

"Включение металлургического сектора в охват пограничного углеродного регулирования ЕС может оказать существенное негативное влияние на развитие отрасли, - отмечают в ассоциации "Русская сталь". - Проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора, в том числе в металлургии. Считаем, что такой подход не проходит тест на соответствие декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями". В ассоциации отмечают, что введение углеродного налога с большой вероятностью будет обжаловано в Апелляционных органах ВТО, тем не менее превентивный подход и экологическая модернизация предприятий остается единственно выигрышной стратегией.

Значительная часть металлургических заводов РФ уже ввела "зеленую" повестку в планы своего развития. Группа "Делойт" СНГ провела опрос, в котором участвовало 20 предприятий сталелитейной, горнодобывающей, химической и других отраслей. Из них 25 процентов - международные, 70 процентов - публичные. Результаты показывают: в последние годы все они активно вовлечены в развитие климатической повестки.

Этого требует необходимость развития бренда и репутации, а также ожидания инвесторов. Так, 80 процентов опрошенных компаний поставили перед собой цели, связанные со снижением выбросов напрямую или косвенно. При этом 17 из 20 называют одним из основных барьеров развития климатических инициатив незрелость регуляторной среды в России. "Хорошим стартом" для развития климатического регулирования в РФ компании считают новый Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов".

Хорошим стартом для развития климатического регулирования в РФ компании считают новый Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов"

У всех российских предприятий в этом направлении есть большой задел, отмечают и в Минпромторге России. По оценкам ведомства, лидерами внедрения "зеленых" технологий являются два предприятия холдинга "Металлоинвест", с объемом производства железа прямого восстановления 8-9 миллионов тонн ежегодно. Процесс изготовления железа прямого восстановления - это наиболее экологичный способ производства железорудного сырья, где исключается доменный передел. Как сообщают в самой компании, ее специалисты обладают значительной экспертизой в области сокращения эмиссии CO2 по всей цепочке производства. "Металлоинвест" рассматривает весь спектр существующих и перспективных технологий, которые позволят сокращать углеродный след продукции и к 2050 году достичь углеродной нейтральности, - отметил директор по стратегии, слияниям и поглощениям Юрий Гаврилов. - С учетом сложности задачи, вряд ли стоит говорить о единственном оптимальном технологическом решении для всех наших предприятий. Скорее всего, это будет комбинация различных вариантов производства, хранения, логистики, инфраструктуры в зависимости от географического расположения предприятий и доступных ресурсов. С учетом наших потребностей, в ближайшей перспективе полное обеспечение "зеленым" водородом представляется маловероятным. Скорее, здесь стоит вести речь о "желтом" водороде, который также производится методом электролиза, исключающим выбросы СО2, с использованием энергии атомных электростанций". В компании уже ведутся исследования на уровне предпроектных работ по всем необходимым направлениям для того, чтобы в ближайшее 10 лет осуществить масштабное производство водорода и определить приемлемую экономическую модель.

Фото: iStock
Правительство утвердило условия для углеродной нейтральности

Еще один лидер отрасли - Объединенная металлургическая компания приступила к строительству электрометаллургического комплекса, предусматривающего внедрение технологии по прямому восстановлению железа в объеме 2,5 миллиона тонн в год. Проект экологической модернизации четырех заводов с частичным переводом производственных мощностей на технологию "Экосодерберг" на новых типах анодов реализует и "РУСАЛ". Использование технологий декарбонизации в целях уменьшения и потенциального прекращения выбросов СО2 Магнитогорский металлургический комбинат намерен развивать в сотрудничестве с компанией SMS group GmbH. Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве. "В сегодняшних реалиях, обусловленных скорым введением трансграничного углеродного регулирования, снижение "углеродного следа" становится одной из ключевых задач и крупнейшим вызовом для мировой металлургии. ММК, приверженный принципам экологической ответственности, не может оставаться в стороне от климатической повестки", - прокомментировал соглашение генеральный директор компании "ММК" Павел Шиляев.

Обе компании выразили заинтересованность в изучении возможности применения технологий декарбонизации для снижения выбросов углекислого газа в металлургическом производстве. Речь, в частности, идет о технологиях прямого восстановления железа и высокоэффективного производства водорода методом электролиза.

Ряд "зеленых" проектов уже поддержан и со стороны регулятора, стимулировать новые инвестиционные проекты планируется с помощью механизма обновленного СПИКа 2.0 и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В арсенале механизмов поддержки Минпромторга России также - предоставление субсидии на модернизацию для внедрения наилучших доступных технологий. Одним из индивидуальных инструментов поддержки, реализуемых по решению правительства РФ, является предоставление государственных гарантий на привлечение кредитных средств для реализации программы экологической модернизации алюминиевых заводов. Ряд проектов также получили льготное финансирование в рамках соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Признанием успехов российских металлургов в реализации проектов "зеленой" повестки стало присвоение Всемирной ассоциацией производителей стали (WorldSteel) Группе НЛМК звания лидера в области устойчивого развития. Звание ежегодно присуждается металлургическим компаниям, доказавшим свою приверженность принципам устойчивого развития и является основной отраслевой наградой в этой сфере на международном уровне.

Победители конкурса оцениваются на основе таких показателей, как использование вторичного сырья, эмиссия веществ в атмосферу, коэффициенты травматизма, инвестиции в обучение сотрудников, инвестиции в новые продукты и процессы, поддерживающие устойчивое развитие и др.

Фото: iStock
На Урале открылся второй из четырнадцати российских карбоновых полигонов

В 2020 году Группа НЛМК также присоединилась к программе WorldSteel по декарбонизации Step Up, целью которой является снижение воздействия на окружающую среду и климат, а также подготовила набор данных по жизненному циклу используемых ресурсов, потребляемых для производства тех или иных продуктов. На высокую оценку компании также повлияло попадание в шорт-лист в номинации "Превосходство в области устойчивого развития" премии Всемирной ассоциации Steelie Awards. Финалистом премии стал проект по переработке шлака на Новолипецком металлургическом комбинате, который позволил восстановить 25 гектаров территории, переработать 6 миллионов тонн вторичного сырья и снизить на 85 тысяч тонн эмиссию парниковых газов.

Разработка технологий, которые позволяют предприятиям металлургической отрасли достигать амбициозных целей в обеспечении экологической безопасности, рассчитанных на долгосрочную перспективу, уже сегодня активно ведется российскими участниками рынка при поддержке государства и содействии зарубежных партнеров.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью