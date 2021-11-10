Климатические бизнес-риски становятся движущей силой декарбонизации металлургических компаний России. Ожидания введения трансграничного углеродного регулирования со стороны ЕС может сказаться на экспортном потенциале российской металлургической отрасли.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, в РФ наибольшему риску от введения трансграничного углеродного налога ЕС подвергаются базовые отрасли промышленности, в первую очередь металлургия, химическая промышленность и лесопромышленный комплекс.

"Включение металлургического сектора в охват пограничного углеродного регулирования ЕС может оказать существенное негативное влияние на развитие отрасли, - отмечают в ассоциации "Русская сталь". - Проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора, в том числе в металлургии. Считаем, что такой подход не проходит тест на соответствие декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями". В ассоциации отмечают, что введение углеродного налога с большой вероятностью будет обжаловано в Апелляционных органах ВТО, тем не менее превентивный подход и экологическая модернизация предприятий остается единственно выигрышной стратегией.

Значительная часть металлургических заводов РФ уже ввела "зеленую" повестку в планы своего развития. Группа "Делойт" СНГ провела опрос, в котором участвовало 20 предприятий сталелитейной, горнодобывающей, химической и других отраслей. Из них 25 процентов - международные, 70 процентов - публичные. Результаты показывают: в последние годы все они активно вовлечены в развитие климатической повестки.

Этого требует необходимость развития бренда и репутации, а также ожидания инвесторов. Так, 80 процентов опрошенных компаний поставили перед собой цели, связанные со снижением выбросов напрямую или косвенно. При этом 17 из 20 называют одним из основных барьеров развития климатических инициатив незрелость регуляторной среды в России. "Хорошим стартом" для развития климатического регулирования в РФ компании считают новый Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов".

Хорошим стартом для развития климатического регулирования в РФ компании считают новый Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов"

У всех российских предприятий в этом направлении есть большой задел, отмечают и в Минпромторге России. По оценкам ведомства, лидерами внедрения "зеленых" технологий являются два предприятия холдинга "Металлоинвест", с объемом производства железа прямого восстановления 8-9 миллионов тонн ежегодно. Процесс изготовления железа прямого восстановления - это наиболее экологичный способ производства железорудного сырья, где исключается доменный передел. Как сообщают в самой компании, ее специалисты обладают значительной экспертизой в области сокращения эмиссии CO 2 по всей цепочке производства. "Металлоинвест" рассматривает весь спектр существующих и перспективных технологий, которые позволят сокращать углеродный след продукции и к 2050 году достичь углеродной нейтральности, - отметил директор по стратегии, слияниям и поглощениям Юрий Гаврилов. - С учетом сложности задачи, вряд ли стоит говорить о единственном оптимальном технологическом решении для всех наших предприятий. Скорее всего, это будет комбинация различных вариантов производства, хранения, логистики, инфраструктуры в зависимости от географического расположения предприятий и доступных ресурсов. С учетом наших потребностей, в ближайшей перспективе полное обеспечение "зеленым" водородом представляется маловероятным. Скорее, здесь стоит вести речь о "желтом" водороде, который также производится методом электролиза, исключающим выбросы СО 2 , с использованием энергии атомных электростанций". В компании уже ведутся исследования на уровне предпроектных работ по всем необходимым направлениям для того, чтобы в ближайшее 10 лет осуществить масштабное производство водорода и определить приемлемую экономическую модель.

Еще один лидер отрасли - Объединенная металлургическая компания приступила к строительству электрометаллургического комплекса, предусматривающего внедрение технологии по прямому восстановлению железа в объеме 2,5 миллиона тонн в год. Проект экологической модернизации четырех заводов с частичным переводом производственных мощностей на технологию "Экосодерберг" на новых типах анодов реализует и "РУСАЛ". Использование технологий декарбонизации в целях уменьшения и потенциального прекращения выбросов СО 2 Магнитогорский металлургический комбинат намерен развивать в сотрудничестве с компанией SMS group GmbH. Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве. "В сегодняшних реалиях, обусловленных скорым введением трансграничного углеродного регулирования, снижение "углеродного следа" становится одной из ключевых задач и крупнейшим вызовом для мировой металлургии. ММК, приверженный принципам экологической ответственности, не может оставаться в стороне от климатической повестки", - прокомментировал соглашение генеральный директор компании "ММК" Павел Шиляев.

Обе компании выразили заинтересованность в изучении возможности применения технологий декарбонизации для снижения выбросов углекислого газа в металлургическом производстве. Речь, в частности, идет о технологиях прямого восстановления железа и высокоэффективного производства водорода методом электролиза.

Ряд "зеленых" проектов уже поддержан и со стороны регулятора, стимулировать новые инвестиционные проекты планируется с помощью механизма обновленного СПИКа 2.0 и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В арсенале механизмов поддержки Минпромторга России также - предоставление субсидии на модернизацию для внедрения наилучших доступных технологий. Одним из индивидуальных инструментов поддержки, реализуемых по решению правительства РФ, является предоставление государственных гарантий на привлечение кредитных средств для реализации программы экологической модернизации алюминиевых заводов. Ряд проектов также получили льготное финансирование в рамках соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Признанием успехов российских металлургов в реализации проектов "зеленой" повестки стало присвоение Всемирной ассоциацией производителей стали (WorldSteel) Группе НЛМК звания лидера в области устойчивого развития. Звание ежегодно присуждается металлургическим компаниям, доказавшим свою приверженность принципам устойчивого развития и является основной отраслевой наградой в этой сфере на международном уровне.

Победители конкурса оцениваются на основе таких показателей, как использование вторичного сырья, эмиссия веществ в атмосферу, коэффициенты травматизма, инвестиции в обучение сотрудников, инвестиции в новые продукты и процессы, поддерживающие устойчивое развитие и др.

В 2020 году Группа НЛМК также присоединилась к программе WorldSteel по декарбонизации Step Up, целью которой является снижение воздействия на окружающую среду и климат, а также подготовила набор данных по жизненному циклу используемых ресурсов, потребляемых для производства тех или иных продуктов. На высокую оценку компании также повлияло попадание в шорт-лист в номинации "Превосходство в области устойчивого развития" премии Всемирной ассоциации Steelie Awards. Финалистом премии стал проект по переработке шлака на Новолипецком металлургическом комбинате, который позволил восстановить 25 гектаров территории, переработать 6 миллионов тонн вторичного сырья и снизить на 85 тысяч тонн эмиссию парниковых газов.

Разработка технологий, которые позволяют предприятиям металлургической отрасли достигать амбициозных целей в обеспечении экологической безопасности, рассчитанных на долгосрочную перспективу, уже сегодня активно ведется российскими участниками рынка при поддержке государства и содействии зарубежных партнеров.