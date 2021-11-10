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10.11.2021 21:07
Рубрика: Бензин

В ФАС назвали причину снижения оптовых цен на бензин

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Оптовые цены на бензин в России перешли к снижению, и одна из причин тому - повышение продаж топлива на бирже. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Фото: ТАСС
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года

"Совместная работа ФАС и Минэнерго по стабилизации цен на бензин поспособствовала на момент 9 ноября снижению цен в оптовом сегменте, в том числе путем повышения объемов продаж на бирже. С середины октября снижение цен на марку бензина Аи-92 в оптовом сегменте составило 5,1%, стоимость Аи-95 в оптовом сегменте за этот же период снизилась на 6,2%", - рассказали в ФАС, добавив, что продолжают мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

Как писала ранее "РГ", бензин оказался одним из видом моторного топлива, стоимость которого снижалась на бирже на торгах 10 ноября в отличие от цен на дизель. Глава Минэнерго Николай Шульгинов, в свою очередь, пообещал удержать рост цен на бензин на АЗС в пределах инфляции по итогам этого года. Всего с начала года литр Аи-92 подорожал на 7%, Аи-95 - на 6,7%.

В третьем квартале этого года ФАС и Минэнерго рекомендовали нефтекомпаниям нарастить продажи бензина на бирже СПбМТСБ на 1% (до 12% от уровня производства) для гладкого прохождения пикового периода спроса, после которого, как правило, начинается сезонное снижение спроса на бензин.