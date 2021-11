Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, вновь напомнивший о себе участием в двух недавних мировых премьерах - "Кошачьих мирах Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) и экранизации романа Тома Сэвиджа "Власть пса" (The Power of the Dog), дал обширное интервью журналу Esquire, в котором рассказал об особенностях создания образа жестокого ковбоя Фила Бербанка и о своих принципах работы над новыми ролями.

Каждая новая личина заставляет его, крайнего перфекциониста, осваивать что-то новое. Так, Сэвидж описывает Фила следующим образом: "книголюб, таксидермист, мастер плетения из сыромятной кожи и конского волоса, шахматист, кузнец и жестянщик, собиратель наконечников стрел - обтачивающий их искуснее любого индейца, виртуоз игры на банджо, писатель, прекрасный собеседник и вдобавок умелый монтажник устройств для укладки стогов сена"… И если по части социальных навыков и читательского опыта у Камбербэтча проблем не было, то с более практическими умениями затруднений было предостаточно - даже любимая верховая езда оказалась делом непростым, так как ковбойская выездка очень отличается от тех техник, которые актер в свое время освоил для участия в съемках "Боевого коня" Стивена Спилберга.

Да, Фил еще и прекрасный столяр, владение этим ремеслом имеет особое значение для повествования. Обучение игре на банджо, в свою очередь, дало очень скромные плоды, несмотря на то, что Камбербэтчу особенно хотелось в этом преуспеть. Что касается остального - на съемках было предостаточно досадных и курьезных ситуаций. Так, актер три раза получил отравление никотином - согласно автору книги, Фил мог сделать идеальную самокрутку одной рукой (естественно, никакими фильтрами герои Сэвиджа не пользовались, да и распространены они были далеко не повсеместно). Вот и Камбербэтчу пришлось курить одну сигарету за другой, пока очередной дубль не был признан удачным.

Его зловещий выговор уроженца Монтаны, судя по отзывам тех, кто знаком с особенностями произношения жителей тех краев, вполне правдоподобен. В какой-то момент Камбербэтч настолько вошел в образ, что перестал откликаться на собственное имя. Кроме того, актеру хотелось физически ощутить то, что испытывал его герой, который, к слову, редко мылся. Тут уже пришлось страдать не только самому британскому лицедею - изнывали, судя по всему, и режиссер, и все остальные, кто общался с ним на съемочной площадке. Камбербэтч краснеет при одной мысли от того, что, должно быть, ощущала горничная, убиравшаяся в его номере в эти пресловутые дни. Зато все это дало ему возможность до определенной степени понять, какой спектр физиологических реакций ощущали собеседники Фила при разговоре с ним, и в чем это проявлялось.

В интервью Камбербэтч подробно рассказал о самых известных ролях, включая Джулиана Ассанжа, Шерлока Холмса, Патрика Мелроуза и Доктора Стрэнджа . Он также отметил, что рассматривает собственную актерскую карьеру как своего рода высшее образование. И самым замечательным, по его словам, является возможность заниматься всем этим - во имя работы и как часть ее.