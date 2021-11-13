Лукашенко: Рубежи Союзного государства надежно защищены

Братья россияне, по его словам, могут быть спокойны за это направление, которое стало важнейшим в совместных оборонных мероприятиях. "Брестская крепость у нас жива и никто нас, это я убежденно говорю, не сможет взять ни голыми руками, ни вооруженным образом. Только надо держать порох сухим", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что у белорусской армии есть хорошее и высокоточное вооружение, верховный главнокомандующий заявил, что необходимо и дальше с российскими партнерами оснащать войска новой техникой. Он дал понять, что речь идет о возможном размещении нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" на западном и южном направлениях.

"Оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось", - добавил Лукашенко.

Более того, обе страны в основном используют одинаковое оружие, тактические, теоретические и практические наработки. "Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам, проводить совместные операции", - уточнил он. "Мы вместе учимся, смотрим, как у нас, как у вас, и делаем соответствующие выводы. Военные и дипломаты - это образец наших отношений", - убежден Лукашенко.

Говоря о попытках Запада использовать оппозицию для расшатывания ситуации в республике, президент пояснил, что там никогда не простят Беларуси, что она выстояла под внешним давлением. Он согласился с мнением российского журналиста, что если бы в РБ удалась попытка государственного переворота, то люди, которые шли под этими лозунгами, уничтожили бы все достигнутое в стране, ее экономику и социальную сферу.

"Копия была бы, как на Украине. Ты же видишь, что там происходит. Кошмар. Но у нас было бы хуже. Потому что все-таки Украина богаче: земли другие. И 30 процентов природного газа они добывают. И какую-то нефть выкачивали. А у нас было бы еще страшнее. Поляки давно бы уже прибрали эту территорию и были бы под Смоленском, как когда-то, - напомнил страницы истории Лукашенко. - Все было готово: и натовские войска, и американцы, и прочие".

Отвечая на вопрос, как Беларусь выдерживает прессинг коллективного Запада, президент акцентировал внимание, что в вопросах обеспечения безопасности страна всегда тесно взаимодействовала с Россией. Он напомнил и о героическом прошлом белорусов, в том числе о мужестве, проявленном в годы Великой Отечественной войны.

"Можно проводить параллели разные: и Брестская крепость, и герои-панфиловцы - люди, которые показали пример в те времена. И мы до сих пор это помним. Можно сравнивать наших белорусов с разными случаями в жизни, историями, подвигами - я буду только рад, если люди именно с этим будут ассоциировать".