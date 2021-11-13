Самолеты-разведчики НАТО провели четыре полета у границ РФ в Черном море

Самолеты НАТО провели четыре разведывательных полета над Черным морем.

Как сообщили в Минобороны РФ, Воздушно-космические силы и Черноморский флот обнаружили и сопроводили 4 самолета-разведчика НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом. В частности, стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.

В военном ведомстве отметили, что разведывательные полеты, а также действия корабельной группировки Военно-морских сил США сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря. Эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии.

Контроль за кораблями США в Черном море осуществляют ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен", патрульный корабль "Павел Державин".

В минобороны отметили, что агрессивная военная активность США и стран НАТО в регионе, а также и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.