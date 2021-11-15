Skoda рассматривает возможность выпуска кроссовера меньше Lada Xray Cross

Глава Skoda Томас Шефер рассказал, что компания в будущем может выпустить субкомпактный кроссовер длиной около четырёх метров, но для этого должно быть соблюдено несколько условий, одно из главных - прибыльность от уже реализованных проектов.

В марте 2021 года на рынке Индии дебютировал Skoda Kushaq - модель, разработанная на платформе MQB-A0-IN силами специалистов этой страны и, прежде всего, для местного рынка. Длина кузова "паркетника" составляет 4221 мм, размер колёсной базы - 2651 мм, то есть по габаритам новинка совпадает с Skoda Kamiq, который продаётся в Европе и имеет перспективы добраться до российского рынка.

"Сегмент автомобилей длиной менее четырёх метров крайне сложен, рассказал в интервью Autocar India Томас Шефер. - Эти машины должны выглядеть круто и иметь хорошую маржу".

Топ-менеджер подчеркнул, что привлекательная внешность - одна из главных составляющих успеха, причём дизайн должен быть таким, чтобы модель могла выйти на любой рынок, а не быть ориентированной лишь на запросы локальных клиентов.

По словам Шефера, все условия для создания новой модели у компании есть, главное - собственная платформа, которая составляет около 70% от стоимости автомобиля.

"Если вы зависите от кого-то на 70%, то это (создание выгодной во всех смыслах модели - прим. "РГ") невыполнимо" -отметил он.

Шефер подчеркнул, что сейчас не самое подходящее время для инвестиций и нужно сконцентрироваться на том, что действительно может принести прибыль. Тем не менее, никто не отказывается от разработки субкомпактного "паркетника", но важно проработать его до мельчайших аспектов, и дизайнерская привлекательность для глобального рынка - одно из условий.

Также глава чешской компании сообщил, что вслед за ними в этой нише могут представить свои новинки коллеги из Volkswagen, что неудивительно: обе компании - часть одного концерна, и платформа у моделей общая.