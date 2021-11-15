В Вене начали массовую вакцинацию детей с 5 лет

Власти Вены расширили кампанию по вакцинации от коронавируса на детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом объявил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.

"С сегодняшнего дня Вена начинает вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - написал он в Twitter. По словам Людвига, ранее прививку детям в данной возрастной группе могли предлагать только врачи, получившие на то специальное разрешение, и делалось это в ограниченном объеме.

Для уколов используется только вакцина BioNTech/Pfizer. Детям вводится треть взрослой дозы.

Как отметил бургомистр, ответственность за вакцинацию возлагается на врачей, город лишь создал возможность для этого. Предполагается, что поначалу будут прививать порядка 200 детей в день.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Австрии вступил в силу национальный локдаун для непривитых от коронавируса. Правила касаются всех, кто старше 12 лет. Ограничения затронули порядка 2 миллионов человек. Невакцинированным разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу или прогулку.