Лукашенко проведет совещание по ситуации на границе

Очередное совещание по ситуации на границе проведет во вторник президент Беларуси, передает Telegram-канал "Пул Первого", напоминая, что накануне вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель.

В течение 50 минут стороны обсуждали ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации ситуации на границе.

Еще один важнейший аспект, который белорусский руководитель и и.о.канцлера ФРГ обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Кстати, очередную партию гуманитарной помощи в более чем трех тонн доставили во вторник утром беженцам на белорусско-польской границе, уточняет БЕЛТА. Волонтеры Красного Креста в первую очередь раздавали продуктовые наборы детям и женщинам. Накануне, уточняет агентство, люди ночевали на холодном бетоне у въезда в пункт пропуска. С польской стороны все так же дежурят силовики за колючей проволокой. За ночь увеличилось и количество техники: на узком участке въезда в польский пункт пропуска стоят уже четыре водомета.