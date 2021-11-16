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16.11.2021 16:58
Рубрика: В мире

Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе

Текст: Константин Волков

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил 16 ноября, что Минск намерен привлечь международные организации к расследованию инцидента на белорусско-польской границе. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Польша применила водометы и слезоточивый газ в ответ на штурм границы

Речь идет о применении польскими военными слезоточивого газа против мигрантов, которые днем 16 ноября предприняли попытку форсировать границу, забрасывая польских пограничников камнями и палками, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В ответ польская сторона применила нелетальные средства - слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе попытки штурма один польский полицейский получил тяжелую травму головы.

"Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие", - сказано в заявлении МИД РБ.

Также ведомство заявило, что применение польской стороной слезоточивого газа "еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты".

Фото: Юрий Шамшур/ТАСС
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При этом, отметил Глаз, белорусская сторона заинтересована в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей. И пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь".

Минздрав Беларуси также сообщил, что белорусские врачи оказывают медпомощь всем пострадавшим от слезоточивого газа и водометов, которые на погранпереходе применяли польские силовики.

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