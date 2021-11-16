Не Цукербергом единым: кто еще разрабатывает метавселенные

Но прежде нужно понять, из чего состоит "Интернет будущего". Мэтью Болл, венчурный инвестор, выделяет семь компонентов:

1) Бесконечное существование.

2) Работа в реальном времени и независимость от внешних факторов.

3) Нет ограничений на размер аудитории.

4) Полностью функционирующая экономика.

5) Единое цифровое целое - совмещение открытого и закрытого, физического и виртуального.

6) Совместимость данных, предметов, активов - можно передавать что-то из одного приложения в другое.

7) Наполненность контентом и опытом, в том числе пользовательским.

От этого будем отталкиваться.

Мегакорпорации

После презентации Meta идеи Цукерберга тут же подхватили другие мировые компании. Пока одни только начинают "окучивать" новые возможности - гендиректор Disney Роберт Чапек заявил о готовности построить метавселенную, но никаких подробностей не дал, так что остается только предполагать, что собственный стриминговый сервис, эксперименты с VR и права на популярные франшизы как-то этому поспособствуют - другие уже приступили к амбициозным планам. Так, Amazon не первый год работает с технологиями дополненной реальности (AR), начиная с виртуальной примерки одежды и заканчивая специальными очками. Попутно идет разработка программного обеспечения для облачных вычислений. А это мы не говорим о наличии у компании устройств для умного дома, которые потенциально можно подключить к своей "системе".

Пожалуй, дальше других пошла Microsoft. Их генеральный директор Сатья Наделла еще в мае 2021 года анонсировал создание корпоративной метавселенной. Достичь этого собираются с помощью облачной платформы Azure, в которой есть сервисы для создания цифровой версии чего угодно - от предметов до целых мест. Со всем этим идет взаимодействие с помощью смешанной реальности. Так что можно организовать удаленную работу или проводить совещания с аватарами настоящих людей. Не забываем, что в активе есть еще игровое подразделение с брендом Xbox, и некоторые руководители не скрывают: в обозримом будущем развлекательные приложения и игры могут стать частью "вселенной". Кстати, о них.

Видеоигры

Третьим крупным игроком в построении метавселенной, наряду с Meta и Microsoft, называют Epic Games. Неудивительно, поскольку одно из их неоспоримых преимуществ - это Fortnite. Онлайн-игра, выпущенная в 2017 году, постепенно стала настоящим феноменом с 350 млн аккаунтов за плечами. Тим Суини, основатель компании, еще в 2019 году заявлял: "Fortnite - это игра. Но спросите у меня тот же вопрос через 12 месяцев". И где-то с этого момента начался процесс по превращению "простой безделушки" в нечто большее. Так, там проводили онлайн-концерты певицы Арианы Гранде и рэпера Трэвиса Скотта, показывали трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" и эксклюзивный фрагмент из девятого эпизода "Звездных войн", а американская рок-группа Weezer создала остров, где можно было послушать их альбом. Сейчас Fortnite превратилась в место, где игроки не только сражаются, но и мирно проводят время вместе. При этом у проекта есть потенциал дорасти до метавселенной с упором на социальные функции (как его позиционирует руководство Epic Games), и уже есть несколько соответствующих компонентов: постоянное добавление контента (в том числе созданного пользователями), доступность на многих устройствах, наличие собственной платежной системы с магазином и так далее.

Или Roblox - онлайн-платформа, которую небезызвестное издание The New York Times окрестило "метавселенной" в одном из материалов. Логика в этом есть. Проект представляет собой конструктор, в котором можно создавать видеоигры. Обширный инструментарий и аудитория в 200 млн игроков позволили превратить Roblox в онлайн-пространство, где можно ходить на виртуальные мероприятия (например, там выступал с концертом рэпер Lil Nas X), учиться, приобретать за местную валюту вещи и просто общаться - всем тем, чем можно заняться в реальности. При этом создатели планирует еще больше связать виртуальное пространство с нашим миром. Среди инициатив - возможность покупать цифровой товар и получать его реальную версию с доставкой на дом.

Впрочем, все не исчерпывается только Fortnite и Roblox. Достаточно видеоигр, расширившихся до куда больших масштабов, чем они были изначально, и данную точку зрения разделяет упомянутый ранее Сатья Наделла: "Если взять Halo, Minecraft и Flight Simulator, то это всё метавселенные".

Криптовалюты

Не забываем о проектах, построенных на блокчейне. Они - не просто что-то среднее между социальной сетью или игрой, а целые виртуальные вселенные с реальной экономикой.

Яркий пример - Decentraland - платформа, запустившаяся во второй половине 2010-х. Фактически, это 3D-мир с криптографией, где можно устраивать встречи с бизнес-партнерами, ходить вместе на выставки с концертами, делиться творчеством и так далее. А еще там есть своя валюта - MANA. Она позволяет, во-первых, участвовать в голосовании по благоустройству цифрового мира; во-вторых, приобретать не только "внутриигровые" коллекционные предметы, но и целые участки земли. Да, вы не ослышались, люди покупают недвижимость в квази-игре, и порой цены достигают почти миллиона долларов. И в этом есть резон, поскольку на купленных квадратах виртуальной земли можно поставить рекламные стенды, которые будут стоить весьма дорого за счет большой проходимости и "кликабельности" объявлений (да и пользователи с VR-шлемами - не самые бедные люди). Шутки шутками, но среди компаний, сотрудничавших с платформой, были и Coca-Cola с их презентацией на День дружбы, и аукционный дом Sotheby's с копией лондонской галереи.

Надо понимать, что Decentraland не единственные в своем роде. Можно вспомнить The Sandbox, Enjin Coin и другие. Объединяет их перевод внутриигровых валют на блокчейн и внедрение системы, при которой каждому предмету соответствует токен, созданный в децентрализованной сети. Простыми словами: ваши сбережения в виртуальном мире становятся цифровыми активами, которые котируются за имущество и получают соответствующую юридическую защиту. Можно не опасаться, что из-за ошибки сервера или нечто подобного потеряется все "богатство". В некотором смысле это самые "продвинутые" метавселенные, в которых можно полноценно жить и зарабатывать большие деньги.

Безусловно, незатронутых проектов еще много, но я и не стремился перечислить их все, так как буквально каждый день компании придумывают что-то новое. Да и не только они, поскольку недавно власти Сеула объявили о планах создать свою виртуальную систему, где госуслуги будут оказываться через VR- и AR-технологии.

Марк Цукерберг, безусловно, популяризировал явление, но не стал первым. Ему еще предстоит бороться с целой "галактикой" конкурентов. С другой стороны, а нужно ли это? Как заявил Джесси Пауэлл, глава криптовалютой биржи Kraken: "Я не думаю, что будет какая-то одна метавселенная". У каждого есть сильные стороны (более развитые социальные взаимодействия, колоссальный охват аудитории, корпоративный компонент), и, возможно, будущее Интернета наступит тогда, когда все эти разрозненные части объединятся в единое целое.