Суд разрешил свидетелям высказывать личное мнение

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право свидетелей на личное мнение. Человек у барьера может говорить то, что думает: предположения не являются клеветой.

За шесть месяцев этого года суды осудили 173 человека за лжесвидетельство на процессах. Фото: Gettyimages

Подобную (крайне важную!) правовую позицию кассационная инстанция высказала в ходе рассмотрения конкретного дела. В клевете обвинялся житель Саратовской области гражданин Д. Его обвиняли в том, что однажды в ходе судебного разбирательства он высказал недоверие односельчанину. Мол, предполагаю, что тот подделал подпись и представил поддельное соглашение об оказании юридических услуг.

Скорее всего, спор шел по поводу денег, односельчанин пытался взыскать с ответчиков расходы на юридические услуги. А те в свою очередь предполагали, что на деле их оппонент адвокатов не нанимал, просто хотел получить больше денег. Как бы то ни было, один из свидетелей - тот самый Д. - весьма нелицеприятно высказался об истце, поставив под сомнение его честность.

Кто прав, кто нет, сейчас уже не так важно. Принципиально другое: должен ли отвечать свидетель за свое негативное мнение, если оно не подкреплено фактами? Или свидетель обязан рассказывать лишь о том, что видел своими глазами?

Подсудимый Д. фактически передавал слухи. Он и не скрывал, что сам ничего не видел, но соседка ему рассказала, что дело нечисто.

Свидетель на процессе передавал слухи, но своим словам верил. Поэтому суд оправдал его: ни о клевете, ни о лжесвидетельстве не может быть речи

Суды, куда обратился "пострадавший" (тот, кто то ли подделывал подпись, то ли нет), оправдали разговорчивого свидетеля. Восьмой кассационный суд оставил оправдательный приговор в силе. Теперь все нижестоящие инстанции должны ориентироваться именно на такие правовые позиции: размышлять и предполагать свидетелям не запрещено.

Под статью УК "Клевета" попадают лишь те, кто лжет намеренно. И при этом точно знает, что говорит неправду. Как подчеркнул кассационный суд, в данном деле никто не представил доказательств, что оправданный гражданин Д. не верил своим словам. Не исключено, что он до сих пор уверен в сказанном.

"Заведомо ложными считаются искаженные сведения о фактических данных, имеющих доказательственное значение, а также их отрицание, - рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Поэтому признание того, что мнение свидетеля не может являться клеветой, - важная гарантия для него".

По ее словам, свидетели зачастую говорят неправду, когда пытаются защитить своих знакомых, сожителей и прочих близких людей. Если в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства будет выяснено, что лицо лжесвидетельствовало, то оно будет привлечено к ответственности.

"Вскрыться факт дачи ложных показаний может благодаря другим доказательствам", - говорит она.

Так что врать свидетелю нельзя. Думать - можно. При этом следует отметить, что лицо освобождается от уголовной ответственности за лжесвидетельствование, если оно добровольно в ходе разбирательства до вынесения приговора суда заявит о ложности своих показаний.

"Условием для уголовной ответственности такого свидетеля является подтвержденная исследованными доказательствами недостоверность показаний, основанная не на заблуждении такого лица, а на его умысле, - говорит адвокат Александр Иноядов. - Материалы по таким фактам могут быть получены как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Резонансный факт - показания свидетелей стороны защиты актера Ефремова".

Досье "РГ"

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье УК "Клевета" осуждены 35 человек. Также за заведомо ложные показания свидетеля предусматривается ответственность по ст. 307 УК РФ.

"Перед проведением следственного действия свидетель обязательно предупреждается об ответственности, - говорит член АЮР Мария Спиридонова. - Данный состав характеризуется прямым умыслом. Мотивы преступления могут включать в себя месть, корысть, зависть, а цель - облегчить положение подозреваемого, обвиняемого, истца, ответчика либо усугубить его".

По данной статье за полгода осуждены 173 человека.