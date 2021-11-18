Появился трейлер "Костюма" с Марком Райлэнсом и Диланом О'Брайеном

В Сети был опубликован трейлер криминальной драмы американского режиссера Грэма Мура, в свое время написавшего сценарий к "Игре в имитацию", который принес ему премию "Оскар". Новый фильм получил название "Костюм" (The Outfit). В одной из главных ролей выступит прославленный британский актер Марк Райлэнс ("Волчий зал", "Шпионский мост", "Большой и добрый великан", "Дюнкерк").

В фокусе внимания - британский портной Леонард (Райлэнс), создавший себе репутацию в святая святых лондонской деловой моды - в ателье на Сэвил-Роу в лондонском районе Мэйфер. После того, как в его жизни произошла трагедия, Леонард отправляется в Чикаго, где он оседает и основывает новое предприятие. Оно находится не в самой благополучной части города - и посему его единственными платежеспособными клиентами оказывается семья гангстеров.

В съемках фильма также приняли участие Зои Дойч, Дилан О'Брайен, Джонни Флинн, Никки Амука-Берд, Саймон Расселл Бил и другие.

Мировая премьера намечена на 25 февраля 2022 года.