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18.11.2021 07:43
Рубрика: В мире

Сценарист фильма "Раст": Болдуин не должен был стрелять из пистолета

Текст: Максим Макарычев
Сценарист фильма "Раст" подала в суд на Алека Болдуина и продюсеров ленты. Мэми Митчелл, которая вызвала полицию после стрельбы на съемочной площадке 21 октября, утверждает, что сценарий фильма не предусматривал стрельбы главного героя в роковом эпизоде, который снимался у церкви.
Сценарист фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл (слева) и ее адвокат Глория Оллред. Фото: AP Photo/Richard Vogel Сценарист фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл (слева) и ее адвокат Глория Оллред. Фото: AP Photo/Richard Vogel
Сценарист фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл (слева) и ее адвокат Глория Оллред. Фото: AP Photo/Richard Vogel

По словам Митчелл, которую цитирует ВВС, камера должна была зафиксировать три ракурса: в первом должно было быть показано лицо героя Болдуина, другой должен был сфокусироваться на пятне крови на его плече, и в третьем демонстрировалось его туловище, "когда он должен был протянуть руку к кобуре и вытащить пистолет". "В сценарии ничего не говорилось о том, что герой Болдуина или любой другой персонаж должен стрелять из пистолета", - подчеркивается в иске.

Фото: instagram.com/jensenackles
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках

Митчелл рассказала, что она находилась на расстоянии около 1,2 метра от Болдуина, когда он разрядил оружие. "Я снова и снова переживаю стрельбу и слышу звук выстрела из пистолета", - сказала она журналистам. На пресс-конференции в среду адвокат Митчелл Глория Оллред назвала поведение Болдуина и продюсеров фильма "безрассудным", обвинив их в несоблюдении протоколов безопасности. Она обвинила актера в том, что он "играл в русскую рулетку", когда выстрелил из пистолета, не проверив его. Болдуин и продюсеры фильма, имена которых также фигурируют в иске, пока не дали комментариев.

Это второй иск против продюсеров ленты "Ржавчина", в числе которых был и Болдуин, поданный в связи с трагическим инцидентом. В начале ноября главный электрик съемочной группы начал отдельный судебный процесс.

Напомним, на репетиции 21 октября Алек Болдуин убил оператора фильма Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуза. Малобюджетный фильм снимался на ранчо Бонанза-Крик, расположенном недалеко от Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

Фото: AP Photo
Что довело до гибели оператора Галины Хатчинс на съемках у Алека Болдуина

Согласно судебным протоколам, револьвер, нарушив инструкции, Болдуину передала не оружейник фильма, 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид, для которой эти съемки стали вторыми в карьере, а помощник режиссера Дэйв Холлс, которого уволили за грубое нарушение правил безопасности со съемочной площадки одного из голливудских фильмов в 2019 году. Он передал пистолет Болдуину, сказав фразу "Ствол холодный", что означает "оружие не заряжено боевыми патронами". Оружейница фильма, отвечавшая за хранение боеприпасов на съемочной площадке, сказала, что не знает, как в оружие попал боевой патрон.

Многие СМИ ошибочно перевели название фильма как "Ржавчина", но, как пояснили в продюсерской компании, на самом деле "Раст" назван по фамилии главных героев - отпетого рецидивиста, который спасает от казни своего 13-летнего внука, убившего фермера-рабовладельца.

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