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18.11.2021 18:04
Рубрика: Происшествия

Тюремное ведомство будет контролировать досрочно освобожденных

Текст: Владислав Куликов
Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов сообщил, что в этом году Федеральная служба исполнения наказаний получила полномочия контролировать условно-досрочно освобожденных. По его словам, это первый шаг к созданию в системе ФСИН службы пробации, которая бы помогала бывшим заключенным вернуться в общество. То есть социализироваться, чтобы не совершать больше преступлений.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Заявление прозвучало в ходе V Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление", который проходит в Рязанской академии ФСИН России.

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Как пояснят эксперты, до недавнего времени не было четкой определенности, кто именно должен контролировать условно-досрочно освобожденных. На практике эту миссию чаще всего стали поручать полиции. Между тем, условно освобожденный из колонии гражданин еще сохраняет статус осужденного. Поэтому, в конце концов, было принято решение закрепить за ФСИН обязанности по надзору за досрочно освобожденными. Такая функция была закреплена за ведомством указом главы государства.

Заместитель министра юстиции также напомнил в ходе форума, что в апреле этого года утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Она направлена на исправление осужденных, гуманизацию условий отбывания наказания и мер пресечения. Отдельно Всеволод Вуколов обратил внимание на активную работу над законопроектом о пробации, который ориентирован на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных, как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Если человек после тюрьмы найдет свое место на воле, от этого выиграет все общество: одним обычным гражданином станет больше, одним преступником меньше. Таков план. Как пояснил зам главы Минюста, в проекте закрепляются различные виды пробации.

"Впервые определяется перечень органов исполнительной власти и организаций, вовлеченных в систему пробации, и создается сама система на базе уголовно-исполнительной инспекции, - сказал он. - В качестве первого шага к созданию системы пробации на ФСИН России в 2021 году возложены полномочия по осуществлению контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания".

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Кроме того, заместитель министра указал на необходимость до 2024 года расширить сеть исправительных центров в субъектах Российской Федерации. В исправительных центрах отбывают принудительные работы. Это не лишение свободы. Тем не менее, и полностью свободным человека назвать нельзя. Он живет в общежитии и находится под надзором. Но при этом нет колючей проволоки и часовых, гражданин может выходить, например, в магазин.

"В этом году будут созданы 15 тысяч мест для принудительных работ, - рассказал Всеволод Вуколов. - В целях более широкого назначения такого вида работ Минюстом России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН

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