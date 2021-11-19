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Вышел трейлер сериала про негров-аристократов "Позолоченный век"

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    19.11.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Стриминги и телеканалы продолжают взапуски отрабатывать повесточку: HBO показал первый тизер-трейлер богатого шоу "Позолоченный век" (The Gilded Age).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер ромкома с Дженнифер Лопез "Первый встречный"

Сериалом занимались люди, делавшие британский костюмированный культ "Аббатство Даунтон". Со всеми очевидными вытекающими. Но в этот раз помноженными на осатаневшее "расовое многообразие".

Сюжет стартует в 1882-м, накануне новой эры. Юная и нищая Мэриан Брук (дебютантка, 30-летняя модель Луиза Джейкобсон) после смерти отца переезжает из субурбии Пенсильвании в Нью-Йорк - к своим богатым тётушкам. Где далее наблюдает изменения и хитросплетения жизни. "Будет Мэриан следовать диктуемым обществом правилам или же пойдет своим путем?" - интригуют нас авторы.

Тетушек сыграли Кристиан Барански ("Хорошая жена", "Хорошая борьба") и Синтия "Секс в большом городе" Никсон. Режиссеры - Майкл Энглер ("Аббатство Даунтон") и Салли Ричардсон-Уитфилд ("Американские боги", "Роковой патруль").

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер эротической драмы "Ночь принадлежит нам"

В других ролях: Кэрри Кун ("Охотники за привидениями: Наследники", "Гнездо"), Морган Спектор, певица Дене Бентон (черная Наташа Ростова в мюзикле 2016-го), американская актриса украинского происхождения Таисса Фармига, Джинн Трипплхорн, Донна Мёрфи, Одра МакДональд, Джон Дуглас Томпсон, большое множество других (постановка дорогая, масштабная, амбициозная).

Создатель - лорд Джулиан Александр Китчнер-Феллоуз, барон Феллоуз Уэстстаффордский.

Премьера - 24 января.

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