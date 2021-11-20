Дилеры АвтоВАЗа перестали принимать заказы на некоторые Vesta и Granta

Стало известно, что дилеры АвтоВАЗа перестали принимать заказы на январь на некоторые модификации своих бестселлеров.

По данным портала "Лада.онлайн", речь идет о Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active. Также в списке отсутствует пятидверная "Нива". Последняя, напомним, должна покинуть конвейер в начале следующего года.

Временное приостановление приема заказов на Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active может быть связано со значительными перебоями в поставке электронных компонентов, которые негативно влияют на график производства АвтоВАЗа с апреля 2021 года.

Когда возобновят заказы на эти модификации автомобилей Lada, не сообщается.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ будет предлагать машины с дополнительными опциями, комплект и стоимость которых определены непосредственно заводом-изготовителем.

Кроме того, Lada Xray Cross лишился двух комплектаций, получив взамен одну новую.