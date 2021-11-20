Эксперт: "Буханку" давно пора снять с производства

"УАЗ не может создавать новый продукт" - такое громкое заявление недавно сделал генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов в интервью порталу "Бизнес Online", в котором сообщил о прекращении предприятием всех разработок.

Речь идет, прежде всего, о проекте по глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот", более известного в народе под названием "Русский Прадо". Судьба "Буханки", которая выпускается вот уже 70 лет, также предрешена: модель пока еще останется в строю, но без каких-либо обновлений. В целом, создание нового продукта автопроизводителем в одиночку глава УАЗа считает "утопией", поскольку это требует огромных инвестиций.

"Старый грузовой ряд УАЗа, как мне кажется, уже давно исчерпал себя. "Буханки" продаются не потому, что востребованы, а потому что предлагаются на определенных условиях, традиционно вписываемых в гостендеры. Их давно пора снять с производства волевым решением, как, к примеру, АвтоВАЗ в 2012 году отказался от выпуска "классики". Но у АвтоВАЗа было чем заменить "Жигули", а у УАЗа сейчас такой замены нет. Он может делать "Буханки" еще хоть 20 лет, всё равно покупатели найдутся. Что касается внедорожников "Патриот", то они будут востребованы еще 3-5 лет, а вот продажи "Хантера" уже символичны", - рассказал "РГ" обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов.