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20.11.2021 18:27
Рубрика: Происшествия

Названы причины крупной аварии с участием блогера на Кутузовском проспекте

Текст: Сергей Бабкин
Высокая скорость и опасное вождение могли стать причинами крупного ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли блогер Саид Губденский и его товарищ, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Саид Губденский по меркам Instagram - не самый раскрученный блогер. Однако именно про таких обычного говорят "широко известен в узких кругах". На его аккаунт в "инсте" подписано без малого полмиллиона пользователей. Посетителей блога привлекала тема автотюнинга, скоростей, роскошной жизни.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю
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Блогер рассказывал о своей успешной карьере. К 28 годам он сколотил приличное состояние на автотюнинге. И мечтал стать "номером один" в этом бизнесе. Помимо этого Саид Губденский много рассказывал подписчикам о трейдинге. Нередко мелькали кадры, когда он приезжал по Москве на высокой скорости и по выделенным полосам. Благодаря этому в YouTube и Instagram он котировался наравне с тем же Эдвардом Билом, устроившим крупное ДТП на Садовом кольце. Также он был близок к Михаилу Ливтину - еще одному известному автоблогеру, который тоже "прославился": сжег "на хайпе" Mercedes, демонстративно разбил витрину автосалона на Porsche Taycan Turbo S.

Саид Губденский незадолго до аварии демонстрировал подписчикам возможности BMW M5 competition. Цены на этот спорткар начинаются от 8 миллионов рублей. Блогер подчеркивал, что он и его друзья вполне могут позволить себе такое авто. На элитной BMW Саид Губденский выехал на Кутузовский проспект, где спровоцировал серьезную аварию.

Известно, что авария произошла около 15:06. в это время Саид Губденский с Зауром Ибрагимовым ехали на BMW в сторону области. Кутузовский - одна из самых оживленных московских трасс. И хотя там есть ограничение скорости, это не избавило "Кутузу" от любителей погонять и "поиграть в шашечки". Между тем, на проспекте нет отбойников: эта тема обсуждается после каждой резонансной аварии, но в целом разделять потоки в транспортном комплексе пока считают нецелесообразным. Как, впрочем, и на Садовом кольце, где произошли крупные аварии с участием Эдварда Била и Михаила Ефремова.

Момент нового ДТП попал на видеорегистратор авто, ехавшего навстречу BMW. За мгновение до рокового удара иномарку с блогером резко развернуло поперек проспекта. Возможно, он слишком сильно разогнался и пытался резко нажать на тормоз. Однако BMW ушел в занос и влетел в лоб Volvo и Mercedes. Саид Губденский и Заур Ибрагимов от резкого удара вылетели из салона на огромной скорости. Блогер погиб на месте. Когда приехали первые машины скорой помощи, его пассажир был еще жив. Врачи проводили реанимацию прямо на дороге. Когда базовые жизненные показатели были восстановлены, его на реанимобиле повезли в больницу. Там он скончался в течение примерно часа после аварии.

Лишь около часа назад оперативная группа покинула Кутузовский проспект, движение восстановлено. Причины и другие обстоятельства ДТП продолжают изучаться.

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