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21.11.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

На суперкаре за картошкой? Great Wall представил необычную новинку

Текст: Андрей Полухин
Фото: Great Wall Фото: Great Wall
Фото: Great Wall

Great Wall не обманул ожиданий тех, кто ждал презентации бренда на автосалоне в Гуанчжоу. Среди прочих пикапов в павильоне представили и Super Car Pickup. Вернее, название этой концептуальной модели неизвестно, но именно так машину именуют китайские СМИ.

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Ну а почему бы и нет? Ведь это уже не грузовичок, созданный на базе обычного GWM Poer / Cannon, а спортивный автомобиль с открытой грузовой платформой, заниженный по американской моде, пришедшей еще в 1930-е годы. Невероятный для пикапа мощный пластиковый обвес в цвет кузова действительно придает машине облик суперкара, готового выйти на раллийную трассу.

Впечатление усиливают два желтых диффузора на решетке радиатора, которая, к слову, разделена на шесть сегментов, и от того кажется необычайно большой. А еще - воздухозаборник на переднем спойлере, яркий декор колесных дисков, огромные колеса с широким профилем покрышек и четыре мощных патрубка выхлопной системы. В общем, если бы огромная "перевернутая капля" логотипа GWM - и не догадаться, что перед нами вполне себе заводской автомобиль, а не классная кастомизация, выполненная фанатами тюнинга в мастерской.

Есть, конечно, большие сомнения в том, что этот Super Car Pickup когда-нибудь пойдет в серию, но шанс остается. Уж кто, а китайцы своими решениями удивлять умеют. Чего стоит, например, название King Kong, которое они дали вполне себе безобидной на фоне этого "суперкара" новой версии Poer, или тот же "первенец" суббренда Saloon, словно соединивший эстетику 1990-х с технологиями 2020-х.

Фото: Great Wall
#Great Wall