Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит

Россию тревожит нежелание властей Германии и Франции поддерживать выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как обратил внимание глава МИД, "и Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют, Украина из них публично вышла". А Берлин и Париж, выступающие гарантами Минских договоренностей, вместо того, чтобы заставить Киев действовать согласно тем соглашениям, фактически бездействуют, предлагая лишь еще раз собраться в нормандском формате. "Это путь в никуда", - заявил Лавров.

"Меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", - отметил глава МИД РФ.

Министр также обратил внимание на воинственную риторику с украинской стороны. По его словам, "это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу".