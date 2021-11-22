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22.11.2021 14:42
Рубрика: В мире

Россия передала Ливану снимки со спутника в день взрыва в порту Бейрута

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что это поможет в расследовании трагедии.
Фото: AP Photo/Hussein Malla Фото: AP Photo/Hussein Malla
Фото: AP Photo/Hussein Malla

"По просьбе ливанского правительства мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, что они помогут в расследовании причин этого инцидента. Этот вопрос сейчас занимает очень серьезное внимание в Ливане", - отметил Лавров.

Фото: iStock
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По словам главы МИД РФ, в ходе его переговоров с ливанским коллегой были рассмотрены перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда погибли 280 человек, более шести тысяч получили ранения, были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе в порту.

Как заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, "безусловно, эти данные позволят нам провести справедливое расследование случившегося".

По итогам переговоров он пригласил Сергея Лаврова посетить Ливан. "Я с удовольствием это приглашение принял", - поделился глава МИД РФ.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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