Россия передала Ливану снимки со спутника в день взрыва в порту Бейрута

"По просьбе ливанского правительства мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, что они помогут в расследовании причин этого инцидента. Этот вопрос сейчас занимает очень серьезное внимание в Ливане", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, в ходе его переговоров с ливанским коллегой были рассмотрены перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда погибли 280 человек, более шести тысяч получили ранения, были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе в порту.

Как заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, "безусловно, эти данные позволят нам провести справедливое расследование случившегося".

По итогам переговоров он пригласил Сергея Лаврова посетить Ливан. "Я с удовольствием это приглашение принял", - поделился глава МИД РФ.