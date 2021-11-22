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22.11.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Вирусолог рассказала, сколько стоит реабилитация пациентов после COVID

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Реабилитация одного пациента после COVID-19 обходится примерно в 40 тысяч рублей. Об этом сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Фото: iStock
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"Было посчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей. Бремя на амбулаторную службу очень большое", - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание посткоронавирусного синдрома (long covid). По данным экспертов, обычно симптомы "держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами". Среди них - повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивное расстройство и другие проявления.

Об опасности посткоронавирусного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Фото: iStock
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В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность посткоронавирусного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до болезни человека не беспокоили.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.

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