В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" был готов к негативной реакции на опубликованный накануне трейлер новой версии мультсериала "Ну, погоди!", опубликованный накануне, заявила пресс-служба студии (об этом свидетельствует и тот факт, что комментарии к ролику на YouTube были заранее отключены).

Как пояснили в "Союзмультфильме", мультфильм рассчитан прежде всего на детскую аудиторию, а "неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике", ожидаем.

"Новый мультфильм при сохранении классического для анимации жанра буффонады обладает другой атмосферой и своим шармом. Авторы проекта представили новую интерпретацию популярного сюжета, и мы думаем, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм, который также наполнен юмором", - приводит агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы, которая также отметила, что студия "всегда открыта к новым идеям и предложениям".

В "Союзмультфильме" также напомнили, что похожая ситуация сложилась с выходом нового "Простоквашина", которое тем не менее "стабильно входит в топ-5 самых популярных мультфильмов на детских телеканалах".

Трейлер проекта "Ну, погоди! Каникулы" к этому моменту набрал 28 тысяч дизлайков при 2,8 тысячи лайков. Премьера намечена на декабрь этого года.