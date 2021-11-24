Проблему выравнивания зарплат местных и приезжих подняли ученые

В день памяти Лидии Графовой, основателя и главы Форума переселенческих организаций, в Институте демографических исследований (ИДИ) РАН форум решает новую задачу - выравнивания прав внутренних и внешних мигрантов. Основанием для тревоги ученые и правозащитники считают два заявления: вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что стране требуются до 5 миллионов мигрантов, и заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столица начинает программу их замещения россиянами.

- Иностранцы вытесняют национальную рабочую силу с рынков труда, - говорит главный научный сотрудник ИДИ РАН Ольга Воробьева. - До 12 миллионов человек не заняты ни учебой, ни работой. Из них работу ищут 1,3 млн, а еще 1,5 млн ищут работу, но не согласны на ее условия. Из-за затягивания сроков деиндустриализации у них нет мотивации - изношено оборудование, растет продолжительность рабочего дня, снижается оплата труда, нет соцпакета. Иностранцы принимают эти условия, часто соглашаясь работать без контрактов и прав, что "дыры" экономики латает, но вызывает напряжение в обществе.

Выход эксперты видят в создании баланса интересов. По расчетам ИДИ РАН, ставка уместна на незанятых предпенсионеров (свыше 1,4 млн безработных) и инвалидов (из 13 млн работают 1,3 млн). Их можно заинтересовать ростом зарплат. Стабилизация внутреннего рынка миграции повлечет сокращение спроса на внешних мигрантов, что позволит им повысить оплату труда, простимулировав легализацию. Однако, как признают ученые, спрос на иностранцев останется: в стране идет депопуляция. Первая ее волна была в 90-е годы, затухание второй волны происходит сегодня, третья волна ожидается к 2033-2035 годам, когда работать начнут дети "материнского капитала".

Таким образом, как считают правозащитники Форума переселенческих организаций, решение проблемы в поисках баланса спроса и предложения.