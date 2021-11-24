СМИ: У попавшей в больницу Светланы Светличной коронавирус

У недавно госпитализированной 81-летней актрисы Светланы Светличной может быть коронавирус. По крайней мере, такими данными располагает её друг, актёр Иван Николаев.

"Насколько я знаю, у нее COVID, и в ковидное отделение попасть невозможно. Я был на гастролях, поэтому не общался со Светланой Афанасьевной. И после всей этой ситуации ей надо прийти в себя. Тут и возраст, и плюс еще, если это COVID, ей не до меня абсолютно", - приводит слова Николаева Teleprogramma.pro. Актёр добавил, что после странной истории с пропажей Светличной она сразу была госпитализирована и вообще после этого "из больниц не вылезала".

О госпитализации звезды "Бриллиантовой руки" накануне сообщила её внучка Мария Ивашова.

Напомним, Светличная пропала в прошлом месяце на неделю - её родные и близкие вместе с волонтёрами искали актрису по всему городу. В результате она обнаружилась на съёмках телешоу.