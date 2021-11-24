Заказанный в ноябре Duster придется ждать до мая 2022 года

Не только клиенты АвтоВАЗа, заказавшие Lada, томятся в ожидании своих автомобилей. В Европе ситуация гораздо хуже: очередь на бюджетные модели растянулись на полгода и более.

Журнал AutoExpert пишет, что этот год преподнёс немало неприятных сюрпризов: повышение цен, урезание комплектаций в связи с отсутствием электронных компонентов и долгое ожидание поставки выбранного авто. В качестве примера приводят Dacia, являющейся с Lada бизнес-единицей в составе концерна Renault Group.

У автомобилей румынской марки отсутствует система экстренного торможения, из комплектаций исчезли боковые подушки безопасности, зеркала с подогревом и электрической регулировкой, мультимедийная система. Несмотря на такую оптимизацию списка штатного оборудования, сроки поставок постоянно увеличиваются.

Так, например, любая модель брендов, входящих в Renault Group, заказанная в октябре, не будет поставлена ранее начала 2022 года, что можно подтвердить на примере Lada: машины, которые заказываются сейчас, будут собраны только в январе, а некоторые модели вообще нельзя купить.

У клиентов Dacia срок ожидания длительнее: заказанные в ноябре машины придётся ждать до апреля, но больше всех терпением должны запастись те, кто хочет стать владельцем Dacia Duster, так как он будет поставлен не раньше мая 2022 года.

В России продажи второго поколения Renault Duster начались в феврале 2021 года. В настоящее время цены на кроссовер лежат в диапазоне от 1 037 000 до 1 542 000 рублей.