Постановление главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 6-П "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 08.10.2021 № 5-П "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Новости

ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 22:58
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 22:51
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 22:36
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 22:22
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 22:12
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 21:58
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 21:57
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 21:57
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 21:35
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 21:15
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 21:10
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 19:37
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 19:06
Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 ноября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 6-П "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 08.10.2021 № 5-П "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Историк Ольга Александровна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Ленинградской области расценивается как неблагополучная.

На текущую дату новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) переболело более 80 тысяч человек.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 за 46 неделю текущего года составляет 9.2%.

Прослеживается подъем количества заболевших, среди обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрастной группе старше 18 лет.

При анализе темпа прироста вакцинации населения Ленинградской области отмечаю, что с момента вынесения постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 08.10.2021 № 5-П "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" имеется тенденция к увеличению темпов вакцинации в возрастной группе от 18 до 59 лет, однако, вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц в наиболее уязвимой возрастной группе 60 лет и старше проводится недостаточными темпами.

С учетом, установленных сроков организации проведения на территории Ленинградской области профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции и числом подтвержденных случаев COVID-19 на территории Ленинградской области, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" постановляю:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 08.10.2021 № 5-П "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1 подпунктом 1.5. следующего содержания:

"1.5. федеральным государственным гражданским служащим, замещающим должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Ленинградской области, работникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Ленинградской области и работникам организаций, подведомственных территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Ленинградской области;

- лицам в возрасте 60 лет и старше;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением);

- обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.";

1.2. подпункт 2.1. пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"- в срок до 15.01.2022 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.02.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, категориям (группам) граждан, указанным в подпункте 1.5. настоящего постановления, с охватом не менее 80% от общей численности работников/сотрудников.";

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".".

О.А.Историк



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией