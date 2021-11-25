Российские эксперты проверят второй энергоблок БелАЭС

Около двух недель займет предпусковая проверка Второго энергоблока белорусской атомной электростанции в Островце, которую проведут эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Ее возглавит с 29 ноября руководитель команд партнерских проверок Александр Рыбчук.

Как ранее информировал "СОЮЗ", белорусские энергетики смогут осуществить совместно с российскими специалистами физический пуск очередного блока АЭС в Гродненской области еще в текущем году. Его готовность уже в начале сентября составляла почти девяносто процентов, подтверждал генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Оценивая тогда динамику работы при возведении Второго энергоблока, руководитель корпорации констатировал, что специалисты успешно "движутся к его завершению. Как и при строительстве Первого блока, наращивая кооперацию и эффективность совместной работы", - уточнил он.

В ближайшее время, пояснил Лихачев, завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск". Затем, в первом полугодии 2022 года, предстоит его ввод в эксплуатацию.

Остается напомнить, что для первой АЭС в Беларуси с двумя реакторами ВВЭР-1200 был выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Кстати, не так давно президент Беларуси не исключил строительство и второй атомной электростанции в республике. Лукашенко дал понять, что, если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - заявил глава государства.