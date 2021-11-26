В Москве камеры поймали более 100 авто с выключенными фарами

Новые камеры на дорогах Москвы выявили более 100 случаев автомобилей с выключенными фарами и дневными ходовыми огнями. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

С начала работы этих комплексов за нарушение правил пользования световыми приборами вынесено 132 постановления по статье 12.20 КоАП. Эти же камеры фиксируют проезд между рядами и неправильное пересечение разметки - выявлено 92 таких нарушения.

Отметим, что нарушения правил пользования световыми приборами фиксируются в автоматическом режиме с 17 октября, а проезд между рядов - с 19 октября.